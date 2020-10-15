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Бомба со времён Второй Мировой войны взорвалась в Польше

Просмотров:456 Опубликовано: Сегодня, 15:42
Бомба со времён Второй Мировой войны взорвалась в Польше
Фото : скриншот видео
Перед началом работ жителей эвакуировали на расстояние в 2,4 километра.

Момент взрыва неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны был запечатлен на видео, когда ее пытались обезвредить. Бомба лежала на дне на подходе к порту в польском Шецине, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Сообщается, что бомба весом 5,4 тонны содержала 2400 кг взрывчатки. Ее сбросили Королевские военно-воздушные силы Великобритании в 1945 году для уничтожения немецкого крейсера.

Бомбу обнаружили в сентябре 2019 года. 14 октября 2020 года к месту были направлены специалисты. Их целью было обезвредить бомбу - взрывчатое вещество должно было сгореть без взрыва. К сожалению, эта попытка явно пошла не по плану.

Представитель военно-морского флота Гжегож Левандовски подтвердил, что во время взрыва никто не пострадал и бомба больше не представляет угрозы.

Объект можно считать нейтрализованным. Все водолазы находились вне опасной зоны, - сказал он.
Перед началом работ жителей эвакуировали на расстояние в 2,4 километра.

Отмечается, что снаряд находился под водой почти восемьдесят лет.

Химические процессы внутри нее означали, что любой удар, любая вибрация, любое изменение давления, вызванное ее перемещением может привести ее к взрыву, - пояснял перед началом работ Левандовски.



Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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sergei 66 (Посетители) Сегодня, 18:30
Интересно рыбы много всплыло???
 
 

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