Бомба со времён Второй Мировой войны взорвалась в Польше

Перед началом работ жителей эвакуировали на расстояние в 2,4 километра.Момент взрыва неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны был запечатлен на видео, когда ее пытались обезвредить. Бомба лежала на дне на подходе к порту в польском Шецине, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.Сообщается, что бомба весом 5,4 тонны содержала 2400 кг взрывчатки. Ее сбросили Королевские военно-воздушные силы Великобритании в 1945 году для уничтожения немецкого крейсера.Бомбу обнаружили в сентябре 2019 года. 14 октября 2020 года к месту были направлены специалисты. Их целью было обезвредить бомбу - взрывчатое вещество должно было сгореть без взрыва. К сожалению, эта попытка явно пошла не по плану.Представитель военно-морского флота Гжегож Левандовски подтвердил, что во время взрыва никто не пострадал и бомба больше не представляет угрозы.Объект можно считать нейтрализованным. Все водолазы находились вне опасной зоны, - сказал он.Перед началом работ жителей эвакуировали на расстояние в 2,4 километра.Отмечается, что снаряд находился под водой почти восемьдесят лет.Химические процессы внутри нее означали, что любой удар, любая вибрация, любое изменение давления, вызванное ее перемещением может привести ее к взрыву, - пояснял перед началом работ Левандовски.