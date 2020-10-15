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Место утечки воздуха на МКС вновь предложили заклеить скотчем

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:34
Место утечки воздуха на МКС вновь предложили заклеить скотчем
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Космонавты на Международной космической станции, возможно, обнаружили точное место утечки воздуха в российском модуле "Звезда", специалисты попросили заклеить его скотчем, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.

"Прошлой ночью Иван (Вагнер - ред.) и я провели 30 минут в ПрК (промежуточная камера модуля "Звезда", где обнаружена утечка воздуха - ред.)... и мы думаем, что фактически определили возможное место утечки", - сказал российский космонавт Анатолий Иванишин специалисту подмосковного центра управления полетами.

Иванишин сообщил, что они взяли пакетик чая, прикрыли люк в "протекающий" отсек модуля "Звезда" и увидели, что пакетик плывет в сторону возможного места утечки воздуха - в район расположения аппаратуры широкополосной системы связи.
"Как появится время и будет возможность - заклеить скотчем это предполагаемую утечку", - попросил специалист центра.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".

Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.
Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.

По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.


Источник: ria.ru
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