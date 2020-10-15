В Нагорном Карабахе возобновились боевые действия

Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия.



На южном направлении в зоне нагорно-карабахского конфликта идут тяжелые и упорные бои, передает zakon.kz.



Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян. Его коллега Шушан Степанян пишет, что противник возобновил огонь утром на северной и юго-западной дорогах.



В свою очередь и из сообщения Министерства обороны Азербайджана следует, что в ночь с 14 на 15 октября обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта, как и в предыдущие дни, оставалась напряженной.



Ночью подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку атаковать позиции Азербайджанской Армии на некоторых направлениях фронта. В результате успешных действий наших войск противник понес серьезные потери и был вынужден отступить на различных направлениях фронта, - говорится в сообщении.

Дальше утверждается, что силам и средствам вооруженных сил Армении, временно расположенных на оккупированных территориях, был нанесен серьезный урон. У противника на исходе живая сила, военная техника, вооружение и топливо.



Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия.



Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в нарушениях.