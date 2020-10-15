Самое живучее существо на Земле защитилось от смертельного света

В ходе эволюции у них появился встроенный защитный экран от УФ-лучей.



Тихоходки известны как самые выносливые животные в природе. Они способы использовать уникальную форму анабиоза и переносить фатальные условия при высоких температурах и давлении и даже космический вакуум. Ученые обнаружили новый вид тихоходок, который расширяет этот набор инструментов выживания, используя своего рода флуоресцентный «экран» для защиты от смертельного ультрафиолетового излучения. Об этом сообщает New Atlas.



Считается, что тихоходки являются одним из немногих видов, которые пережили все пять глобальных массовых вымираний. Этим существам не требуются комфортные условия для выживания, так как они могут обходиться без пищи, воды и кислорода.



Исследователи из Индийского научного института изучают механизмы выживания тихоходок, собирая местные образцы и подвергая их экстремальным условиям. В одном из экспериментов ученые подвергли тихоходок воздействию бактерицидной УФ-лампы в дозах, достаточных для уничтожения бактерий и круглых червей за считанные минуты.



Тихоходки вида Hypsibius instanceplaris продержались немного дольше, выдержав около 15 минут воздействия ультрафиолета, но другой неизвестный вид оказался совсем невосприимчив к УФ-лучам. Все экземпляры нового вида выжили. Их даже обработали дозой в четыре раза большей, при этом около 60% из подопытных продолжали жить еще 30 дней.



Необычный вид тихоходок обнаружили на простой покрытой мхом бетонной стене — они являются частью рода Paramacrobiotus. Дальнейшие исследования с использованием инвертированного флуоресцентного микроскопа показали, что микроскопические водяные медведи под воздействием УФ-света меняли цвет с красновато-коричневого на синий.



Ученые пришли к выводу, что за это отвечает набор пигментов под кожей, которые действуют как щит, поглощая смертельный свет и перерабатывая его в мягкий синий свет. Исследователи смогли извлечь эти пигменты и перенести их на дождевых червей, чтобы усилить их выживаемость при облучении ультрафиолетом. Команда считает, что новый вид тихоходок, возможно, развил защитный экран из-за сильного солнечного света в тропиках на юге Индии.