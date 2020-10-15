Эксперты назвали главных разносчиков коронавируса

Коронавирус все еще является не до конца изученной болезнью.



Американские ученые заявили, что главными разносчиками коронавируса являются дети и молодые люди, передает Science.



Специалисты изучили ситуацию в Индии — анализ данных 500 тысяч больных из штатов Тамилнад и Андхра-Прадеш показал, что чаще всего разносчиками заболевания становились дети и молодые люди.



По последним данным, в Индии зафиксировано 7 309 164 случая заражения коронавирусом. Это составляет 18,84% от общего количества зараженных. В стране погибло уже 111 337 человек, летальность составляет 1.52%.



Коронавирус все еще является не до конца изученной болезнью — в мире не проводилось столь масштабных исследований, изучающих распространение заболеваний.



Глава Роспортебнадзора Анна Попова, в свою очередь, считает, что главными разносчиками коронавируса могут быть офисные работники — именно они чаще всего заражаются COVID-19.

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