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Эксперты назвали главных разносчиков коронавируса

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:33
Эксперты назвали главных разносчиков коронавируса
Фото из Сети интернет
Коронавирус все еще является не до конца изученной болезнью.

Американские ученые заявили, что главными разносчиками коронавируса являются дети и молодые люди, передает Science.

Специалисты изучили ситуацию в Индии — анализ данных 500 тысяч больных из штатов Тамилнад и Андхра-Прадеш показал, что чаще всего разносчиками заболевания становились дети и молодые люди.

По последним данным, в Индии зафиксировано 7 309 164 случая заражения коронавирусом. Это составляет 18,84% от общего количества зараженных. В стране погибло уже 111 337 человек, летальность составляет 1.52%.

Коронавирус все еще является не до конца изученной болезнью — в мире не проводилось столь масштабных исследований, изучающих распространение заболеваний.

Глава Роспортебнадзора Анна Попова, в свою очередь, считает, что главными разносчиками коронавируса могут быть офисные работники — именно они чаще всего заражаются COVID-19.
В ВОЗ отметили, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в 2021 году. Подробнее читайте здесь.

Эксперты рассказали, какие маски не помогают против коронавируса.

Бывший эксперт ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса завершится через три года. Подробнее читайте здесь.


Источник: liter.kz
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