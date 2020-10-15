Пенсионер за рулём. Нужно ли устанавливать предельный возраст водителя в Казахстане

Эксперты высказали свою точку зрения по данному вопросу.



76-летний житель Павлодара сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП. Это уже не первая авария, где главными героями становились люди пожилого возраста. Редакция Liter.kz попыталась разобраться, нужно ли вводить ограничения в вождении для пенсионеров.



30 апреля мужчина 1943 года рождения наехал на полицейского на блокпосту в Алматы.



Всего с начала 2020 года 152 человека старше 60 лет совершили уголовные правонарушения по статье 344 — Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта. 118 из них находились в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения.



Однако правозащитники и общественники в один голос утверждают, что такие ограничения вводить в Казахстане нельзя.



Автоюрист Данияр Байгабатов считает, что подобная инициатива будет противоречить конституционным правам людей, ведь основной закон гарантирует свободу передвижения. Оно может быть ограничено только по решению суда. Все это позволило сделать эксперту вывод о том, что даже если в будущем законодатели захотят издать какой-то закон, ограничивающий или запрещающий передвижение на транспортных средствах пожилым людям, то он не будет соответствовать Конституции и, как итог, может быть признан неконституционным.



«Я думаю, что такая норма может и не пройти, так как есть много законодательных ограничений. Это если исходить с точки зрения прав. Но когда люди пенсионного возраста совершают ДТП, то у них процент возмещения ущерба ниже, потому что у них ограниченный доход и преклонный возраст. Более того, процесс возмещения ущерба может затянуться. С этой точки зрения инициатива разумная», — считает эксперт.



С ним солидарен глава Независимого автомобильного союза Казахстана Эдуард Эдоков. Любое решение, считает он, должно быть принято на основе анализа данных. При этом количество ДТП, совершаемых пожилыми водителями, не должно являться ключевым фактором, так как у нас в стране никто не проводит статистику причин ДТП, а авария может произойти из-за дыры в асфальте, плохой видимости или погодных условий.



«Может быть, стоит для пожилых людей сделать какую-то дополнительную медкомиссию, чтобы понять, трясутся ли у них руки, видят ли они, куда едут. Но я против того, чтобы запрещать или ограничивать в целом», — пояснил эксперт.



В Комитете административной полиции МВД РК на запрос издания сообщили, что в Казахстане водительские права получают с 18 лет, а вот до какого возраста можно управлять автомобилем, в законе не указано. Прекращение права управления и отказ в выдаче водительского удостоверения может быть по медицинским противопоказаниями или по решению суда.