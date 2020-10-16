Шоумен в костюме полицейского подшутил над гостями тоя

Шоумен в костюме полицейского подшутил над гостями праздника в Карагандинской области, передает Tengrinews.kz.Судя по кадрам, распространившимся в соцсетях, в юрту, заполненную людьми, зашел мужчина в форме полицейского и забрал у ведущего микрофон."Добрый вечер, уважаемые гости. Я тоже казах, но это нарушение закона. Все вы знаете, что происходит в стране. А где организаторы мероприятия? Подойдите, пожалуйста, посмотрите, сколько людей сидит. За одним столом 12 человек, все сидят близко друг к другу, здесь 20 человек, здесь еще люди. Почему сидите без настроения? Почему не аплодируем?" - сказал мужчина в форме полицейского.Дальше становится ясно, что мужчина не сотрудник полиции, а шоумен и ведущий. После его слов присутствующие громко засмеялись и поаплодировали гостю в форме."Дорогие мои, поздравляю! Испугались, да?" - продолжил шоумен, снимая форму полицейского.В Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава сообщили, что той проходил в Карагандинской области.По данным ведомства, видеоматериал был направлен в местный департамент полиции."В настоящее время выявлено лицо, проводившее семейное мероприятие. Были взяты объяснительные от хозяев и арендатора юрты. По результатам выяснения будут приняты меры согласно статье 425 КоАП "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов", - рассказал официальный представитель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Ержан Байтанаев.В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области подтвердили, что человек, который был одет в форму полицейского, является тамадой. Правоохранители посчитали, что он дискредитировал сотрудников полиции."Полиция всегда положительно относится к юмору, пародиям и к конструктивной критике. Но такие ролики обесценивают усилия сотрудников органов внутренних дел, которые совместно с санитарными врачами, пресекая нарушения карантина, пытаются остановить распространение коронавируса. Считаем, что тем самым тамада дискредитировал сотрудников полиции и содействовал организатору мероприятия в нарушении. Соблюдать установленные правила и ограничения крайне важно. А семейные мероприятия можно перенести или провести с меньшим количеством людей, не подвергая опасности окружающих", - прокомментировал пресс-секретарь ДП Карагандинской области Жанатай Сембеков.Полиция рассматривает вопрос о привлечении тамады в форме полицейского к ответственности по статье 675 КРКобАП "Незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования".