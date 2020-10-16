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Прибывающих из-за рубежа будут контролировать по-новому

Просмотров:102 Опубликовано: Сегодня, 11:40
Прибывающих из-за рубежа будут контролировать по-новому
Фото : Pixabay
В Казахстане появилось новое приложение.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана разработало новое приложение "Zertteu" для контроля въезжающих из-за рубежа в страну, передает корреспондент zakon.kz.

Приложение "Zertteu" будет помогать в проведении эпидемиологического расследования. Что это значит? Сегодня, когда человек приезжает в страну, заполняет бумаги от руки. Затем эта информация должна передаваться в центральный контролирующий орган, этот орган начинает вбивать в базу данных, это все занимает время и вызывает определенные проблемы. Для того, чтобы это автоматизировать, мы сделали специальное мобильное приложение, которое будем рекомендовать въезжающим, чтобы они его установили на телефон, и соответствующие анкетные данные в электронном формате смогли передавать, - сообщил министр цифрового развития Багдат Мусин во время правительственного часа в Сенате.

Ранее ведомство представило еще одно приложение - "Saqbol". Оно позволяет гражданину с положительным результатом на Covid-19, активировав функцию уведомления, анонимно предупредить других пользователей о контакте с ним в течение последних 14 дней.

К примеру, если у кого-то из нас - присутствующих на этом совещании, выявится коронавирус, всем остальным анонимно будет отправлено оповещение, что вам необходимо сдать ПЦР-тест, возможно вы контактировали с зараженным, - пояснил министр.
Кроме того, все базы данных объединили в единую с Министерством здравоохранения.


Источник: zakon.kz
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