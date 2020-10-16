В Алматы вырубают яблоневые сады





Алматинцы просят власти города и страны обратить внимание на эту проблему.В Алматы скандал с вырубкой яблоневых садов набирает обороты. Символ южной столицы безжалостно уничтожают под строительство коттеджей. Местные жители требуют остановить застройку. А вот владельцы участков заявляют, что в праве делать на собственной земле все, что захотят, сообщает zakon.kz.По информации телеканала "Астана" жители уже скандально известного района в предгорьях Алматы не успевают следить за вырубкой садов апорта. Каждый день деревьев становится все меньше. Вот голые пеньки, срубленные стволы и лентой огороженные еще живые, но обреченные на гибель.Тяжелая спецтехника роет котлованы возле обсерватории. Их уже больше 30-ти - под целый коттеджный городок. Чуть ниже уже срубают сады и готовят тропинки к новым участкам. Местные жители со слезами наблюдают за уничтожением символа города.Дело в том, что апорт как уникальный фрукт, он только в предгорьях Заилийского Алатау может произрастать, - рассказывает жительница Алматы Галина Харитонова.После волны возмущения алматинцев ситуацией заинтересовались чиновники и природоохранная полиция. Они нашли хозяйку одного из участков. Общая территория участка 24 сотки, пока здесь срубили чуть больше 100 деревьев. Возможно, срубят еще больше. По словам владелицы участка, здесь она планировала построить частный дом, но даже не знала, что для вырубки деревьев обязательно необходимо разрешение. Сама хозяйка со слезами на глазах заявила, что сама - жертва обмана. Якобы участок приобрела за свои кровные, проконсультировалась с юристами, и они заверили, что деревья можно смело рубить.По данному адресу в управление зеленой экономики г. Алматы заявка на вырубку деревьев не поступало, соответственно разрешение не выдавалось, вырубка незаконная. Плюс с нашей стороны будет вынесено требование о компенсационной посадке, то есть за каждое вырубленное дерево она обязана будет высадить 10 деревьев,- сказал и.о. главного специалиста управления зеленой экономики г. Алматы Нуркен Ахмырзан.Но теоретически владельцы этих участков могут обратиться в акимат и получить разрешение на вырубку. Растущий апорт по документам все равно, что кустарник. Особого статуса у этих земель нет.Как стало известно, земли продают срочно по горячей цене, и, скорее всего, в скором времени все эти сады вырубят на законном основании владельцы участков. А на их месте, как грибы после дождя вырастут коттеджи.