В Казахстане предлагают законодательно закрепить использование искусственного интеллекта в медицине

Сейчас телемедицина в стране работает по принципу "что не запрещено, то разрешено", а приверженцы традиционных методов тормозят внедрение новых технологий.



Выступая на правительственном часе в сенате по вопросам цифровизации, член постоянного комитета ВОЗ по Европейскому региону Али Нургожаев предложил депутатам законодательно закрепить использование искусственного интеллекта (ИИ) в медицине.



"Сейчас телемедицина в Казахстане работает по принципу "что не запрещено, то разрешено". К примеру, в Российской Федерации уже более трёх лет действует закон о телемедицине, а в марте в госдуму внесли законопроект, разрешающий дистанционную постановку диагноза и даже назначение лечения. То есть, к сожалению, мы на два шага позади", – сказал он.



Использование искусственного интеллекта в медицине – привычное явление в развитых странах. Среди задач, с которыми уже справляется ИИ:



распознавание образов;

отслеживание клинических показателей;

анализ данных из хирургических операционных;

выработка схем лечения.

"К сожалению, Казахстан начал внедрение ИИ именно с выработки схем лечения. Это один из сложных вариантов использования ИИ, требующий совершенно иного уровня медицинских стандартов, инфраструктуры и данных", – отметил Али Нургожаев.



Он рассказал, что уже сейчас отечественный проект на основе ИИ предлагает решение для диагностики диабетической ретинопатии – заболевания, часто вызывающего слепоту. ИИ обеспечивает точность выше отдельного врача, на уровне консилиума.



Для нефинансовой поддержки внедрения ИИ в здравоохранении член комитета ВОЗ также предложил следующие меры:



Сосредоточиться на самой отработанной группе задач – визуальной диагностике.

Заменить аналоговое диагностическое оборудование на цифровое.

Открыть отечественным проектам возможность пилотирования на обезличенных базах медицинских данных.

Создать среду для реализации проектов без выделения финансов.

Высвободившиеся трудовые ресурсы можно будет направить на решение более интеллектуальных клинических задач.



"Всем нам известна история луддитов, разрушавших ткацкие станки в страхе потерять работу. Сегодня мы имеем дело с медицинскими неолуддитами, излюбленными высказываниями которых являются: "Каждый специалист сам читает снимки и интерпретирует", "ИИ ещё недостаточно надёжен", "Сначала надо решить базовые проблемы". Решать проблемы ткачей, игнорируя научно-технологический прогресс – тупиковый путь развития. Технология ткацкого станка лучше ручного труда всем: качеством, скоростью и стоимостью", – сказал член постоянного комитета ВОЗ по Европейскому региону в сенате.



Заместитель председателя сената парламента РК Нурлан Адбиров отметил важность вопроса использования ИИ в медицине и в целом актуальность предлагаемых мер.