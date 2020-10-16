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Врач перечислила способы выявить бессимптомный COVID-19

Просмотров:467 Опубликовано: Вчера, 20:15
Врач перечислила способы выявить бессимптомный COVID-19
Фото: pexels.com
Врач-биофизик, ведущий специалист проекта «Вакцина.ру» Нелли Соседова рассказала, как определить бессимптомное течение COVID-19, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на радио Sputnik.

Так, главные признаки болезни в виде кашля, слабости и повышенной температуры могут проявляться не всегда или быть кратковременными и незначительными.

Во-первых, в таком случае стоит обратить внимание на обоняние и вкус. Если эти ощущения потеряны, это может сигнализировать о коронавирусе.

Во-вторых, можно сделать быстрый иммунохроматографический тест на антитела, который доступен во многих местах. Если он выявит наличие антител, вы уже переболели COVID-19.

В-третьих, стоит сделать компьютерную томографию, она покажет происходящие при коронавирусе изменения в легких или их отсутствие.

Специалист также призвала насторожиться, если заболел кто-то из вашего окружения, и быть внимательнее к своему организму.


Источник: newtimes.kz
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