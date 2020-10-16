Врач перечислила способы выявить бессимптомный COVID-19

Врач-биофизик, ведущий специалист проекта «Вакцина.ру» Нелли Соседова рассказала, как определить бессимптомное течение COVID-19, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на радио Sputnik.



Так, главные признаки болезни в виде кашля, слабости и повышенной температуры могут проявляться не всегда или быть кратковременными и незначительными.



Во-первых, в таком случае стоит обратить внимание на обоняние и вкус. Если эти ощущения потеряны, это может сигнализировать о коронавирусе.



Во-вторых, можно сделать быстрый иммунохроматографический тест на антитела, который доступен во многих местах. Если он выявит наличие антител, вы уже переболели COVID-19.



В-третьих, стоит сделать компьютерную томографию, она покажет происходящие при коронавирусе изменения в легких или их отсутствие.



Специалист также призвала насторожиться, если заболел кто-то из вашего окружения, и быть внимательнее к своему организму.