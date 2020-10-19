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Какие решения по карантину приняли в Казахстане

Просмотров:710 Опубликовано: Сегодня, 19:08
Какие решения по карантину приняли в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Под председательством премьер-министра Аскара Мамина прошло селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

В Казахстане по состоянию на 18 октября зарегистрировано 102 новых случая коронавируса (темп прироста – 0,09 процента), инфекционные койки загружены на 16 процентов. Показатель репродуктивности за период с 14 по 18 октября снизился с 1,03 до 0,96 процента. За последние три недели в стране проведено около 17 тысяч рейдов, выявлено более 7 тысяч нарушений карантинного режима.

Глава правительства отметил, что у населения до сих пор низкая настороженность к опасности коронавируса, недостаточно соблюдаются режим социального дистанцирования и санитарные требования, особенно по вопросу обязательного ношения масок в местах общественного пользования и в транспорте. Аскар Мамин поручил активизировать информационно-разъяснительную работу среди граждан и усилить контроль за соблюдением санитарных требований.

МВК приняла ряд решений:

Ужесточение санитарно-эпидемиологического контроля в пограничных пунктах пропуска

сократить с 26 октября количество зарубежных авиарейсов с учетом эпидемиологической ситуации в иностранных государствах;
проводить обязательное ПЦР-тестирование всех прибывающих на территорию Казахстана (в том числе граждан Казахстана), а также водителей, осуществляющих двусторонние международные перевозки;
срок действия справки о прохождении теста ПЦР для прибывающих из-за рубежа, в том числе граждан Казахстана, определить до 3 суток.

ПЦР-тестирование

С 19 октября в большинстве региональных лабораторий стоимость ПЦР-тестирования снижена до 9 тысяч тенге.

Поэтапное возобновление деятельности субъектов бизнеса в регионах с "зеленой" стабильной эпидемиологической ситуацией при условии отсутствия роста заболеваемости

С 24 октября возобновляется работа по субботам до 17 часов ТРЦ, торговых домов, крытых рынков;
С 26 октября возобновят работу кинотеатры с заполняемостью не более 30 процентов с соблюдением дистанции и масочного режима.

Сохранение ограничительных мер

Сохранится запрет на деятельность детских дошкольных учреждений, бильярдных и компьютерных клубов, развлекательных заведений, банкетных залов, ночных клубов. Продолжит действовать запрет на межобластные пассажирские перевозки и формирование общих вагонов.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • tolk
 babe (Посетители) Сегодня, 19:36
Когда были закрыты детские дошкольные учреждения? Все кружки (не спортивные ) открыты.

А что со спортивными секциями , фитнес и тп?
 
 

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