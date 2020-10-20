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Борат дал интервью Джимми Киммелу и показал свою дочь

Просмотров:328 Опубликовано: Сегодня, 16:30
Борат дал интервью Джимми Киммелу и показал свою дочь
Кадр из видео
Британский актер Саша Барон Коэн в образе Бората принял участие в популярной американской пердаче Jimmy Kimmel Live!, передает Tengrinews.kz.

Ведущий шоу Джимми Киммел представил Бората как фэшн-икону и знаменитого казахстанского журналиста, прибывшего в США ко дню президентских выборов.

Борат зашел в студию в большим опрыскивателем для дезинфекции, сковородкой и лупой для "охоты" на коронавирус. Появление в шоу с этими предметами Борат объяснил тем, что "сегодня утром казахстанские спецслужбы узнали, что в мире появился вирус, распространившийся из Уханя, что находится в Израиле".

Также он задал несколько абсурдных вопросов ведущему шоу, назвав это обычным казахстанским опросником, и провел "медицинский осмотр" Джимми Киммела.

Кроме того, в шоу появилась исполнительница роли дочери Бората Тутар.

"Джимми Киммел в прямом эфире!" - популярное американское ночное ток-шоу, созданное Джимми Киммелом и транслируемое на телеканале ABC



Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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asnural (Посетители) Сегодня, 18:00
Пол города таких...если честно
 
 

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