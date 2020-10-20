Борат дал интервью Джимми Киммелу и показал свою дочь

Британский актер Саша Барон Коэн в образе Бората принял участие в популярной американской пердаче Jimmy Kimmel Live!, передает Tengrinews.kz.Ведущий шоу Джимми Киммел представил Бората как фэшн-икону и знаменитого казахстанского журналиста, прибывшего в США ко дню президентских выборов.Борат зашел в студию в большим опрыскивателем для дезинфекции, сковородкой и лупой для "охоты" на коронавирус. Появление в шоу с этими предметами Борат объяснил тем, что "сегодня утром казахстанские спецслужбы узнали, что в мире появился вирус, распространившийся из Уханя, что находится в Израиле".Также он задал несколько абсурдных вопросов ведущему шоу, назвав это обычным казахстанским опросником, и провел "медицинский осмотр" Джимми Киммела.Кроме того, в шоу появилась исполнительница роли дочери Бората Тутар."Джимми Киммел в прямом эфире!" - популярное американское ночное ток-шоу, созданное Джимми Киммелом и транслируемое на телеканале ABC