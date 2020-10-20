«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 20 Октября
+17...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.88 KZT
  • €1 = 502.93 KZT
  • 1 RUB = 5.51 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Смерть задержанного в отделении: уволены пятеро полицейских, задержаны трое

Просмотров:423 Опубликовано: Сегодня, 17:08
Смерть задержанного в отделении: уволены пятеро полицейских, задержаны трое
Фото: polisia
Трое полицейских признаны подозреваемыми в деле о пытках.

Пятеро сотрудников полиции уволены и трое взяты под стражу в ВКО после смерти 33-летнего задержанного в ОП в селе Маканчи Урджарского района, передает zakon.kz.

По сообщению пресс-службы ДП ВКО, по делу о смерти задержанного в отделении полиции подозреваемыми признаны трое сотрудников. Они уволены из органов и водворены в изолятор временного содержания ОП Урджарского района. Ведется расследование по статье "пытки".

Также, приказом начальника ДП ВКО за дискредитацию государственной службы, несоблюдение требований закона "О правоохранительной службе", за ненадлежащий контроль за деятельностью и поведением подчиненных на службе из органов внутренних дел уволены двое руководителей отдела полиции Урджарского района.

Напомним, в отделе полиции Урджарского района умер 33-летний мужчина, задержанный по подозрению в скотокрадстве. По данному факту было начато досудебное расследование управлением собственной безопасности по факту пыток. На место происшествия – в село Маканчи – выехал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Для расследования случившегося создана следственно-оперативная группа, которую возглавил глава областной полиции Сагат Мадиев.

Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика