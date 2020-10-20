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В WhatsApp для компьютеров появится давно ожидаемая функция

Просмотров:354 Опубликовано: Сегодня, 19:01
В WhatsApp для компьютеров появится давно ожидаемая функция
Фото из Сети интернет
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 20.10.2020

В веб-версии популярного мессенджера WhatsApp появится возможность совершать аудио- и видеозвонки. Об этом сообщает инсайдерский ресурс WABetaInfo.

Функция уже вошла в стадию бета-тестирования, но пока не доступна простым пользователям. Сетевые информаторы отмечают, что во время поступления звонка на дисплее компьютера появляется всплывающее окно. В нем предусмотрена возможность ответить или отклонить вызов.

По данным WABetaInfo, разработчики WhatsApp готовят к запуску функции групповых голосовых и видеозвонков для веб-версии программы. О том, когда новый функционал доберется до пользователей, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в скором времени мессенджер WhatsApp позволит своим пользователям навсегда отключить уведомления из определенных чатов. Если раньше данная услуга была доступна только на ограниченный период - восемь часов, одна неделя и один год, то теперь опцию на один год заменит пункт "навсегда".


Источник: ria.ru
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