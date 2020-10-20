«Это что за ужастик?»: Атырауские школьники напугали учителя трендом из TikTok

В Сети появилось видео, на котором школьники из Атырау массово надели на себя простыни и солнцезащитные очки, а затем зашли в видеоконференцию Zoom на урок, передает ИА «NewTimes.kz».На уроке присутствовало более десяти школьников, каждый из которых примерил странный образ.«Вот так проходит «дистанционка» в Атырау. Это призраки или ку-клукс-клан?» — спрашивает автор поста в группе 42500_tenge в Instagram.По учителю, который проводит урок, заметно, что он в замешательстве.«Марал, что происходит? Это что за ужастик?» — спрашивает он у своих учеников, на что получает взрыв смеха и никакого вразумительного ответа.Вероятнее всего, дети копируют очередной тренд из популярной соцсети TikTok.Один из пользователей пишет, что они сегодня также вышли в эфир в подобном одеянии, однако преподаватели никак не отреагировали.Редакция обратилась в пресс-службу Министерства образования для разъяснения инцидента.