Как не платить по штрафам за нарушения ПДД в Казахстане

Есть разница между штрафами, выписанными полицейскими, и теми, которые оформили по данным с камер.



В Казахстане для водителей обязательны к уплате далеко не все штрафы. Такое право им дают законы. Многие узнают о штрафах при снятии автомобиля с учета в СпецЦОНе, когда продают его, передает Liter.kz со ссылкой на Kolesa.kz.



Исполнение по штрафованию состоит из двух этапов: обращение постановлений к исполнению; непосредственное приведение их в исполнение.



Первый состоит в том, что госорган, постановивший наложить взыскание, направляет такое постановление тому, кто должен его исполнить.



На втором этапе с нарушителем работает сотрудник специального полицейского подразделения или судоисполнитель.



Сначала водителю дают возможность самому выплатить нужную сумму – не более 30 дней (плюс 10 дней на обжалование). Можно заплатить и 50%, если сделать это в течение семи дней. Что делать, если это не было сделано за 40 дней?



«При неуплате штрафа добровольно ваше дело передается в органы, занимающиеся взысканием (специальные подразделения МВД или судисполнители), а уже они должны направить постановление о штрафе в администрацию организации, где нарушитель работает либо получает вознаграждение (пенсия, стипендия и так далее), для принудительного удержания суммы штрафа из его заработной платы или иных доходов. Удержание штрафа производится в срок, не превышающий шесть месяцев», — уточняет Kolesa.kz.



Бывает, что официально нарушитель нигде не работает (или совсем не работает) или изъять необходимую сумму из его каких-либо доходов не представляется возможным. Тогда это сделают в принудительном порядке, в соответствии с законодательством.



Что будет, если штраф не уплачен даже по прошествии года?



Если суд или подразделения полиции не направили постановление тем, кто должен взыскать деньги принудительно несмотря на то, что оно вступило в силу, документ не подлежит исполнению. Это позволительно, пишет Kolesa.kz, если со дня его вступления в силу прошел год. Другими словами, водитель-нарушитель может смело не уплачивать штраф.



Есть важная деталь: надо, чтобы этот нарушитель был официально уведомлен, что дело передали на принудительное исполнение – бумага с печатями (от органов МДВ или судоисполнителя). Никакой юридической силы нет у звонков робота, который будет просить погасить задолженность. Уведомленным водитель считается в трех случаях:



если в протоколе об адмнарушении есть его подпись, если извещения были вручены ему лично или кому-то из тех, с кем он проживает;

если извещение лица заказным письмом, телеграммой водителю вручено лично, либо кому-то из тех, с кем он проживает – под расписку на подлежащем возврату отправителю уведомлении о вручении; извещение, адресованное юридическому лицу, вручается руководителю или работнику юрлица, который расписывается в получении извещения на уведомлении о вручении с указанием своих фамилии, инициалов и должности;

если нарушитель получил текстовое сообщение по SMS на свой телефонный номер или по электронной почте, которые он указал ранее и подтвердил подписью.

Выписанный полицейским штраф по описанной схеме можно не уплачивать. Теоретически. На практике за это придется побороться.



Как все идет, если вас оштрафовал не живой полицейский, а бездушная камера?



Речь идет о штрафах по нарушениям, которые выявили стационарные видеофиксаторы или переносные камеры типа «Крис-П».



«Согласно пункту 1 статьи 62 КоАП РК, лицо не подлежит привлечению к административной ответственности по истечению двух месяцев со дня совершения административного правонарушения. То есть речь идет о сроках вынесения акта, по которому лицо признаётся виновным, и назначении наказания, на что дается срок не более двух месяцев, исчисляющийся с момента его совершения», — говорится в сообщении.



Дело считается начавшимся с момента направления предписания о необходимости уплаты штрафа. Предписание является доставленным надлежащим образом в следующих случаях:



документ направлен заказным письмом, которое вручается собственнику (владельцу) транспортного средства лично или кому-то из совместно проживающих с ним совершеннолетних членов семьи под расписку на подлежащем возврату отправителю уведомлении о вручении; в случае с юрлицом предписание должны вручить его руководителю или работнику, которые распишутся в получении;

адресат отказался принять предписание, а лицо, доставившее его, делает соответствующую отметку на уведомлении, которое вернет отправителю;

предписание вручено непосредственно владельцу автомобиля лично или тем, кто вместе с ним проживает – под расписку должностным лицом;

направление текстового сообщения по SMS на его телефонный номер, указанный на портале «Электронного правительства».

Статья 807 КоАП позволяет все это делать без протокола об административном правонарушении (когда правонарушение попало в объективы камер).



«Штраф оформляется в виде предписания о необходимости уплаты штрафа с приложением показаний специального контрольно-измерительного технического средства или прибора, о чем надлежащим образом уведомляется собственник (владелец) транспортного средства. Не водитель!» — поясняется в информации.



В предписании об уплате штрафа, составленном на основе данных с камер, должны быть указаны:



наименование, местонахождение органа, оформившего предписание;

сведения о собственнике (владельце) транспортного средства, в отношении которого оформлено предписание: для физических лиц — фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения, место регистрации и другие необходимые персональные данные; для юридических лиц — наименование, организационно-правовая форма, местонахождение;

сведения о транспортном средстве: марка, модель, государственный регистрационный номерной знак;

дата, время, место, существо административного правонарушения, статья КоАП, предусматривающая ответственность за административное правонарушение;

показания сертифицированного видеофиксатора;

название, номер, дата метрологической поверки автоматической камеры;

сумма штрафа;

сроки добровольной уплаты штрафа или в порядке сокращенного производства;

порядок и сроки обжалования предписания;

электронная цифровая подпись.

Такое предписание собственник автомобиля должен получить в течение 10 дней со дня фиксации нарушения.



«Если предписание вынесли позже и называемое в народе «письмо счастья» было «надлежащим образом доставлено» более чем через два месяца, водитель к привлечению к административной ответственности не подлежит», — сообщает портал Kolesa.kz.



Оспаривать просроченные штрафы надо в полиции или в суде. Делать это надо до вступления предписания в законную силу – до истечения 20 суток с момента вручения (15 суток на рассмотрение по существу и еще 10 на обжалование).



Постановления можно оспорить по истечении года и 10 дней с момента его вынесения.



Предписание о штрафе пришло через два месяца, как водителя «щелкнули» камеры. Платить?

Такой штраф, согласно сведениям Kolesa.kz, можно не погашать. Главное – оспорить его за 25 суток после получения предписания. Жалобу/протест в письменном виде надо подавать в орган, оформивший постановление или предписание, либо в вышестоящую инстанцию. Необходимо указать:



наименование госоргана, которому подается жалоба;

фамилия, имя и отчество (при его наличии) (точное наименование юридического лица), место постоянного жительства или место нахождения (почтовый адрес) заявителя жалобы;

наименование госоргана, на постановление которого подается жалоба, приносится апелляционное ходатайство;

содержание обжалуемого протокола или постановления;

четко сформулированные просьба, требование лица, подавшего жалобу (отменить, пересмотреть и так далее).

Жалобу или протест орган, который их получил, должен рассмотреть в течение 10 суток. Могут понадобиться дополнительные экспертизы.



Взыскание снимут, если доводы в жалобе/протесте признают убедительными. Уведомление о снятии должны направить водителю или владельцу автомобиля в течение трех суток с момента вынесения решения.