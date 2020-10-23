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Жириновский предложил переименовать улицу и школу в Алматы в его честь

Просмотров:231 Опубликовано: Сегодня, 13:41
Жириновский предложил переименовать улицу и школу в Алматы в его честь
Фото из Сети интернет
Лидер либерально-демократической партии России, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский предложил переименовать улицу и школу в Алматы в его честь. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Нартая Аралбайулы, передает ИА «NewTimes.kz».

«Для меня Алма-Ата — навсегда родной город. Поскольку я и родился там, и прожил лучшие школьные годы. Я родился 25 апреля 1946 года и уехал из Казахстана 3 июля 1964 года. Мой дом стоит еще на Масанчи, 79. Когда-то эта улица называлась Дунганская. И номера были другие — 67, квартира 3. Я бы хотел, чтобы эту улицу переименовали. Дали ей мое имя. И может, и школа могла бы носить мое имя, поскольку я самый известный в мире политик от России, ну и от Казахстана, это может быть. Поскольку я родом оттуда», — сказал Жириновский.

Политик также отметил, что возмущен тем, что два года назад власти Казахстана запретили ему въезд в Алматы.

«Я до сих пор возмущен, что два года назад осенью 2018-го я хотел приехать с депутатами посетить мой родной город, показать дом, где я родился, школу, где учился. Также сводить на Медео, Чимбулак, поехать на Капчагайское водохранилище. В общем, хотел показать город, который стал красавец. Но власти Казахстана не разрешили. Это чудовищно», — возмутился он.

Между тем Жириновский подчеркивает, что он мог бы способствовать развитию отношений между Россией и Казахстаном.

Кроме того, политик в очередной раз призвал постсоветские государства войти в состав России. Иначе им грозят хаос, гражданские войны и потеря территориальной целостности.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 3 )

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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 14:38
Правильно сделали, что его не впустили. Скромненько, однако, мог потребовать и город переименовать, только за какие заслуги а? Просто из за того что родился, обучился в школе и при любом случае мог хаить РК?
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 14:34
Сказочный .........!
 
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Neo_122 (Посетители) Сегодня, 14:29
хаос, гражданские войны и потеря территориальной целостности это те угрозы, от которых не защищена сама Россия
 
 

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