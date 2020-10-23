Лидер либерально-демократической партии России, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский предложил переименовать улицу и школу в Алматы в его честь. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Нартая Аралбайулы, передает ИА «NewTimes.kz».



«Для меня Алма-Ата — навсегда родной город. Поскольку я и родился там, и прожил лучшие школьные годы. Я родился 25 апреля 1946 года и уехал из Казахстана 3 июля 1964 года. Мой дом стоит еще на Масанчи, 79. Когда-то эта улица называлась Дунганская. И номера были другие — 67, квартира 3. Я бы хотел, чтобы эту улицу переименовали. Дали ей мое имя. И может, и школа могла бы носить мое имя, поскольку я самый известный в мире политик от России, ну и от Казахстана, это может быть. Поскольку я родом оттуда», — сказал Жириновский.



Политик также отметил, что возмущен тем, что два года назад власти Казахстана запретили ему въезд в Алматы.



«Я до сих пор возмущен, что два года назад осенью 2018-го я хотел приехать с депутатами посетить мой родной город, показать дом, где я родился, школу, где учился. Также сводить на Медео, Чимбулак, поехать на Капчагайское водохранилище. В общем, хотел показать город, который стал красавец. Но власти Казахстана не разрешили. Это чудовищно», — возмутился он.



Между тем Жириновский подчеркивает, что он мог бы способствовать развитию отношений между Россией и Казахстаном.



Кроме того, политик в очередной раз призвал постсоветские государства войти в состав России. Иначе им грозят хаос, гражданские войны и потеря территориальной целостности.