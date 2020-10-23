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Токаев: На судей часто давят журналисты и блогеры

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:06
Токаев: На судей часто давят журналисты и блогеры
ФОТО: Акорда
Президент РК считает, что гласность и открытость судебной системы нередко используется как способ давления на суд

- В последнее время нередки случаи, когда судьи подвергаются давлению со стороны СМИ и социальных сетей. Бывает, что следствие еще идет, дело не передано в суд, а отдельные журналисты и блогеры уже нагнетают ситуацию, публично предрекают решение судьи. Здесь, кстати, есть вина и некоторых правоохранительных органов, которые, как было сегодня сказано, спешат с объявлением принятых мер и как бы априори объявляют людей преступниками. Гласность, открытость СМИ категорически нельзя использовать для давления на суд, правосудие должно вершиться только в зале суда и только по итогам судебного процесса. Каждый судья лично несет ответственность за свои действия и решения. За факты давления на суд нужно отвечать по закону, - заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая на VIII съезде судей в пятницу, 23 октября.

Он отметил, что по мнению отечественных и зарубежных экспертов, судьи «продолжают зависеть от председателей судов и коллегий».

- Это неприемлемая практика, от которой необходимо избавляться, - подчеркнул президент.

Также серьезной проблемой, по его мнению, является «продолжающаяся зависимость от правоохранительных органов».

- Ни у кого не должно возникать даже сомнений насчет независимости судей. Граждане, бизнес, инвесторы должны быть уверены, что казахстанские суды выносят беспристрастные и справедливые решения, - заявил глава государства.


Источник: forbes.kz
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