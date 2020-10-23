Дочь Гульнары Каримовой сообщила об ухудшении здоровья её матери

Состояние здоровья дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой, отбывающей наказание в колонии в Зангиоте, в последние дни значительно ухудшилось, передает centralasian.org.



Об этом сообщила дочь Гульнары Каримовой — Иман.



По словам Иман Каримовой, ее мать в настоящее время находится в санитарной части колонии колонии с диагнозом пневмония.



«Медицинскую помощь ей не оказывают, сдать тест на COVID-19 не разрешают, передать лекарства и аппараты для лечения так же запрещено», — написала Иман.



Как утверждает дочь Каримовой, публикующая под логином iman.k17, это «явная попытка текущего президента Узбекистана, Шавката Мирзиеева, избавиться от политического противника и дочери своего предшественника».



Гульнару Каримову подозревали в преступлениях, связанных с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах. Ущерб оценили в 174 млн долларов.



В марте 2020 года Ташкентский городской суд увеличил срок тюремного заключения старшей дочери Ислама Каримова.



В сентябре стало известно, что со счетов Гульнары Каримовой в Швейцарии вернут $131 млн Узбекистану.