«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 23 Октября
+14...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.91 KZT
  • €1 = 506.9 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Дочь Гульнары Каримовой сообщила об ухудшении здоровья её матери

Просмотров:238 Опубликовано: Сегодня, 17:22
Дочь Гульнары Каримовой сообщила об ухудшении здоровья её матери
Фото: ЕРА
Состояние здоровья дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой, отбывающей наказание в колонии в Зангиоте, в последние дни значительно ухудшилось, передает centralasian.org.

Об этом сообщила дочь Гульнары Каримовой — Иман.

По словам Иман Каримовой, ее мать в настоящее время находится в санитарной части колонии колонии с диагнозом пневмония.

«Медицинскую помощь ей не оказывают, сдать тест на COVID-19 не разрешают, передать лекарства и аппараты для лечения так же запрещено», — написала Иман.

Как утверждает дочь Каримовой, публикующая под логином iman.k17, это «явная попытка текущего президента Узбекистана, Шавката Мирзиеева, избавиться от политического противника и дочери своего предшественника».

Гульнару Каримову подозревали в преступлениях, связанных с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах. Ущерб оценили в 174 млн долларов.

В марте 2020 года Ташкентский городской суд увеличил срок тюремного заключения старшей дочери Ислама Каримова.

В сентябре стало известно, что со счетов Гульнары Каримовой в Швейцарии вернут $131 млн Узбекистану.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика