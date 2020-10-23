Юрист высказался о флешмобе Бората с флагом Казахстана





Английский комик Саша Барон Коэн неоднозначно использовал флаг Казахстана на предпремьерном флешмобе к фильму "Борат-2". В Казнете после этого провели флешмоб под названием "Я горжусь своим флагом". А какие правила и нормы использования государственной символики существуют в стране и за рубежом? На этот вопрос корреспонденту Tengrinews.kz ответил юрист Максим Мостович. Он также оценил действия иностранного актера.По словам Максима Мостовича, этот вопрос регулируется конституционным законом "О государственных символах Республики Казахстан". По статье 13 граждане Казахстана, а также лица, находящиеся на территории страны, обязаны уважать государственные символы.Кроме того, флаг должен обязательно подниматься над государственными органами и организациями. Однако знамя могут устанавливать и на других зданиях и в помещениях по желанию их владельцев."Правительство своим постановлением от 28 июня 2019 года установило, что государственный флаг могут использовать физические и юридические лица для выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны, ее граждан во время публичных мероприятий и действий индивидуального выражения", - рассказал он.Юрист также отметил, что за надругательство над государственным флагом казахстанцев даже могут посадить на два года. Если преступление совершено за рубежом, то нашего соотечественника накажут, если это предусмотрено законом в этом государстве."Иностранцы, а также лица без гражданства, постоянно не проживающие на территории Казахстана, совершившие преступление за пределами нашей страны, подлежат уголовной ответственности, если это деяние направлено против интересов государства, и в случаях, предусмотренных международным договором республики. Но это правило работает, только если они не были осуждены в другом государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Казахстана", - рассказал юрист.Максим Мостович также оценил действия английского комика Саши Барона Коэна на флешмобе в Австралии."Полагаю, что в США случай с Боратом могут расценить не более как свободный полет мысли, так скажем, творческий процесс, который не имеет своей целью кого-либо оскорбить. Да и первую поправку в конституцию США "Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии либо запрещающего свободное ее исповедание либо ограничивающего свободу слова или печати или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб" никто не отменял.Он художник, и он так видит. Проще говоря, если ты бережно используешь флаг с целью выражения своих позитивных чувств к стране, какими притворными бы они ни были, то нет проблем.Если же топчешь, сжигаешь, плюешь, вытираешь ноги, руки и прочие части тела или иным явным образом выражаешь свое негативное отношение к флагу и стране - отвечай по закону, вплоть до реального двухлетнего срока", - заключил он.Напомним, в Алматы перед зданием Генерального консульства США собрались недовольные алматинцы с призывом отменить показ фильма "Борат-2". Генеральное консульство США отреагировало на петицию горожан против фильма "Борат-2".