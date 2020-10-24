Осложнение после коронавируса – к чему надо быть готовым

Осложнения после коронавируса – к чему надо быть готовым, как восстанавливать организм после болезни и укреплять иммунитет взрослым и детям. С такими вопросами корреспондент BaigeNews.kz обратился к столичным врачам. Они, в свою очередь, поделились интересными наблюдениями из собственной практики.



Известно, что COVID-19 у детей протекает, в основном, бессимптомно или в легкой форме. В среднем 87 процентов детей в Казахстане лечатся на дому.



"В тяжелой форме, в основном, болеют дети с хроническими заболеваниями, так называемые дети из группы риска. Это пациенты с аутоиммунными, онкологическими заболеваниями, с сахарным диабетом, которые усугубляют течение COVID-19", – поделилась председатель правления АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии" Риза Боранбаева.



Кроме этого есть риск развития мультисистемного воспалительного синдрома, ассоциированного с КВИ или Кавасакиподобный синдром.



"Развивается он у детей после перенесенной КВИ через 2-6 недель с повышением температуры. Этот синдром в отличие от самого COVID-19 может протекать в более тяжелой форме и, как правило, могут быть жизнеугрожающие осложнения. Поэтому основная профилактика этого заболевания – не болеть самой коронавирусной инфекцией. Из всей общей массы заболевших коронавирусом 1,5 процента детей имели такие осложнения. Больше никаких осложнений у детей не наблюдалось", – рассказала Риза Боранбаева.



Она также отметила, что у маленьких пациентов, как правило, не развивается вирусная пневмония. Почему так происходит?



"В организме на поверхности верхних и нижних дыхательных путей есть рецепторы. Попадая в организм, вирус соединяется с ними, чтобы проникнуть внутрь клетки. То есть, рецепторы способствуют тому, чтобы вирус попал в клетку, и именно у детей эти рецепторы есть на верхних дыхательных путях, но их недостаточно в нижних дыхательных путях. Поэтому у детей, заболевших COVID-19, симптомы как при острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Тем временем, у взрослых вирус может проникать как в верхние, так и в нижние дыхательные пути, где уже поражает легкие, альвеолы и тем самым развивает вирусную пневмонию. Вот этим объясняется, что у детей КВИ протекает в легкой форме и у них почти не развивается вирусная пневмония", – пояснила педиатр.



Согласно данным Научного центра педиатрии и детской хирургии, из 2 700 детей, заболевших с марта, лишь 3-4 процента имели вирусную пневмонию. Однако с приходом холодов появилась другая угроза – респираторные заболевания, которые могут сильно ослабить иммунную систему.



Осложнения от коинфекции



"Одной из мер профилактики является плановая иммунизация, то есть вакцинация детей, согласно календарю, от других заболеваний. Сейчас подъем респираторных инфекций, в том числе и гриппа. В группе риска окажутся дети, часто болеющие ОРВИ и гриппом. Если ребенок одновременно переносит две инфекции – грипп и КВИ, то естественно это может дать осложнения и болезнь будет протекать тяжело. Вакцинация от гриппа не защищает от коронавируса, но она необходима для того, чтобы не было коинфекции", – объясняет глава "Научного центра педиатрии и детской хирургии".



Бытует мнение, что вакцины от гриппа не поспевают за новыми штаммами, а значит бесполезны. Однако врачи эту информацию опровергли.



"Вакцины от гриппа каждый год разные. Неправильно говорить, что одна и та же вакцина используется ежегодно. Производители вакцин отслеживают какой штамм вируса гриппа будет уже в следующем году. С января вирусологи проводят специальные исследования и изучают, какой штамм появится в 2021 году, и уже весной выпускают новую вакцину. Поэтому во всем мире и ограничено количество этих вакцин, потому что времени мало, чтобы их создать", – отметила Риза Боранбаева.



В отличие от детей, взрослые столкнулись с неожиданной реакцией организма на КВИ. Некоторые пациенты жаловались на снижение слуха и нарушение внимания, делятся примерами из практики врачи поликлиники №10 Нур-Султана.



Снижение слуха и ухудшение памяти



"Так как чаще всего КВИ поражал именно легочную ткань, то мы наблюдаем остаточные явления в виде фиброза легкого. Но хочется заметить, у тех кто помоложе и без хронических болезней (диабета, гипертонии) наблюдалось заживление. В редких случаях снижается слух", – поделился врач столичной поликлиники Арман Нургалиев.



Также стало известно, что переболевшие КВИ по полгода могут не чувствовать запаха и вкуса.



В качестве осложнения отмечается энцефалопатия, у некоторых нарушение внимания и памяти. Также у переболевших отмечается дыхательная недостаточность (одышка, частое и поверхностное дыхание, бледность кожи с синеватым оттенком, плохая переносимость физической активности), ухудшение работы печени и почек, повреждение сердечной мышцы.



Физнагрузки под контролем врача



"Как говорится, лучше предотвратить, чем лечить. В наше время многие знают как укрепить организм. Начнем с того, что, во-первых, это полноценный сон, здоровое питание (водный баланс), физическая активность, соблюдение гигиены. Во-вторых, у нас сейчас хорошо работает реабилитация тех, кто переболел короновирусной инфекцией", – рассказала врач общей практики поликлиники №10 Нур-Султана Ульяна Утемуратова.



Пациенты на реабилитации используют дыхательные практики, тренируют дыхательные мышцы. Упражнения можно выполнять и дома, но начинать лучше под контролем врачей. Если нет возможности делать это очно, можно воспользоваться телемедициной, советует врач.



"У пациента, ослабленного тяжелым течением болезни, самостоятельное использование дыхательных техник может привести к гипервентиляции и головокружениям. Выполняйте аэробные нагрузки в положении сидя или даже лежа и полулежа. Можно делать упражнение велосипед. Обязательны нагрузки на руки. Если при тренировке рук используется дополнительный вес, то принцип тут такой: меньше вес – больше число повторений", – рекомендует Ульяна Утемуратова.



На велотренажере тренироваться можно, но начинать нужно с более горизонтального положения. Важно, что упражнения должны быть регулярными и с достаточно высокой частотой – от четырех до шести дней в неделю. Нагрузку нужно увеличивать плавно.



Меньше стресса, больше овощей



С активными кардионагрузками переболевшим КВИ, вероятно, придется подождать. В любом случае, начинать нужно с ходьбы, отмечают врачи. Постепенно можно использовать велосипед. Но самое лучшее – ходить, гулять, дышать свежим воздухом, поскольку улучшение газообмена тоже реабилитация.



"Кроме этого, особое внимание нужно уделить сбалансированному питанию. Мы должны есть побольше овощей, в них много микроэлементов и витаминов. Также мы просим наших пациентов избегать стрессов. Доказано, что стресс очень сильно влияет на иммунитет – как на наше ментальное, так и на духовное тело", – отметил врач столичной поликлиники №10 Арман Нургалиев.



Напоследок медработники еще раз рекомендовали не принимать какие-либо препараты без назначения и не заниматься самолечением.