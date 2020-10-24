Казахстанских невест предложили отдавать в рассрочку

По мнению этнографов, мы должны сохранить традицию выкупа невесты, но необходимо адаптировать ее под современные реалии.



На портале Stan.kz опубликовано мнение экспертов-этнографов о древней казахской традиции уплаты калыма за невесту. В материале отмечается, что общество разделилось на два фронта относительно калыма за невесту: есть те, кто поддерживает эту традицию, и есть те, кто считает ее пережитком прошлого.



По мнению этнографов, мы должны сохранить эту традицию, но необходимо адаптировать ее под современные реалии.



«В нынешнее время в обществе сложилась определенная сумма для калыма. В некоторых регионах она обозначена миллионом, а, к примеру, в центральных регионах - в 500 тысяч тенге. У жениха может не хватать финансов, но из-за этого не стоит разлучать молодых», ― отметил этнограф Калжан Рахымжанов.



По его словам, жениху нужно просто дать время, поскольку калым можно выплатить в течение трех лет. Иначе говоря, в рассрочку, которую сторона жениха обязана выплатить в течение этого времени.



Также общественный активист Казипа Мухамедкаликызы выразила мнение, что родители должны воспитывать дочерей для себя.



«Неправильно продавать диплом и наличие работы дочери. Родителям лучше стоит позаботиться о благополучии молодых», ― отметила она.