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Робот измеряет температуру в поликлинике в Атырау

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:12
Робот измеряет температуру в поликлинике в Атырау
Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Атырауской области
Устройство предупреждает о неправильном ношении масок

Посетителей поликлиники №4 Атырау встречает уже не медработник, а роботизированное устройство. Оно измеряет температуру тела и предупреждает о неправильном ношении медицинских масок, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Атырауской области.

Впервые в стране роботизированное устройство для измерения температуры тела запущено в пилотном режиме в Атырауской области.

Устройство имеет множество преимуществ: медицинские работники экономят свое время и, что немаловажно, сохраняют обязательную социальную дистанцию при общении с пациентами. Персонал поликлиники теперь следит только за монитором, результаты которого обрабатывает робот.

«Умная» техника сразу обнаруживает пациента, пришедшего в здание с температурой и выделяет изображение этого человека на мониторе красным цветом. А если он входит без маски, он обводит его изображение желтым цветом и бьет тревогу. Предупреждает об этом вслух», – рассказала главный врач Атырауской городской поликлиники № 4 Меруерт Утегалиева.

В дальнейшем планируется установить роботизированные устройства для измерения температуры тела, разработанные совместно компаниями «СИК вижн» и «Билайн» и в других медицинских учреждениях региона.


Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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