Нужно ли носить маски при минусовой температуре, рассказал врач

Этим вопросом, в том числе, задаются казахстанцы.



Врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев оценил необходимость ношения масок при минусовой температуре, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на РИА Новости.



Он отметил, что сама по себе работа масок при температуре ниже нуля не будет иметь каких-либо отличий.



«Это тот же барьер. Другое дело, что в морозную погоду маска будет покрываться инеем от дыхания, и это может быть некомфортно. Но носить маску на открытых пространствах не имеет смысла», – объяснил специалист в интервью E1.ru.



Он подчеркнул, что маска нужна в помещениях при скоплении людей и в общественном транспорте, где температуры ниже нуля «быть не должно». По его словам, надевать средство защиты следует не на улице, а при входе в помещение.



Также врач указал на то, что при намокании маски ее следует заменить, поскольку через мокрую ткань сложно дышать.