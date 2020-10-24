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В России врачи диагностировали мужчине беременность

Просмотров:99 Опубликовано: Сегодня, 15:15
В России врачи диагностировали мужчине беременность
Фото: Салават Асхатов
В больнице №21 в Уфе врачи по ошибке диагностировали мужчине беременность и направили его к гинекологу. Об этом пациент Салават Асхатов рассказал на своей странице в «ВКонтакте».

По его словам, соответствующий диагноз он обнаружил в своей истории болезни.

Медики Башкирии признали уфимца беременным. По крайней мере, на бумаге. Занимательный случай произошел с пациентом больницы № 21. Салават Асхатов находится под наблюдением медиков и ведет в соцсети свой дневник. Пару дней назад ему на глаза попалась его история болезни, где было указано, что он посещал стоматолога и что ему требуется консультация гинеколога.

— История с моей «беременостью» получила широкую огласку, хотя я отнёсся к этому с юмором. В этой истории меня больше зацепила неверная информация о лечении зуба и о том, что я сразу лёг в данный стационар без предварительного амбулаторного лечения, хотя до поступления в стационар я находился на амбулаторном лечении и оно оказалось неэффективным, в связи с чем меня и положили в стационар. Это же всё-таки врачи, и от них зависит жизнь человека. Получив такой резонанс, моя история заставит задуматься и быть внимательнее по отношению к будущим пациентам, — говорит Асхатов.

Со слов мужчины, персонал стал относиться к нему доброжелательно. А в Минздраве Башкирии рассказали, что по данному случаю руководством ГКБ № 21 было проведено служебное расследование.

— При оформлении документов пациента произошла техническая ошибка. Все причастные выявлены, и проводится работа по недопущению подобных случаев в дальнейшем. Провели беседу с пациентом, даны разъяснения на его вопросы. Также просим обратить внимание, что в данном листе отсутствует подпись руководителя подразделения, а значит, пациент выложил фотографию ещё не проверенной заведующим истории болезни, — рассказали корреспонденту UFA1.RU в ведомстве.

В России врачи диагностировали мужчине беременность



Источник: kazlenta.kz
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