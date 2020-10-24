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МИИР РК опубликовал новое расписание международных рейсов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:44
МИИР РК опубликовал новое расписание международных рейсов
Фото : Lightning Protection Consulting
С 26 октября 2020 года международные авиарейсы выполняются в 11 стран.

Новое расписание международных рейсов опубликовали в МИИР РК, сообщает zakon.kz.

С 26 октября 2020 года международные авиарейсы выполняются в 11 стран (Турция (33 частот), Южная Корея (2 частоты), Нидерланды (2 частоты), ОАЭ (16 частот), Беларусь (4 частот), Германия (4 частоты), Украина (1 частота), Узбекистан (2 частоты), Египет (2 частоты), Кыргызстан (2 частоты), РФ (2 частоты)) по 20 маршрутам с частотой 70 рейсов в неделю по следующим маршрутам:

1) Нур-Султан – Дубай – Нур-Султан (Эйр Астана – 3 раза в неделю, Fly Dubai – 3 раза неделю);

2) Алматы – Дубай – Алматы (Эйр Астана – 5 раз в неделю, Fly Dubai – 5 раз неделю);

3) Нур-Султан – Франкфурт – Нур-Султан (Эйр Астана – 3 раза в неделю);

4) Уральск – Франкфурт – Уральск (Эйр Астана – 1 раз в неделю);

5) Нур-Султан – Минск – Нур-Султан (Белавиа – 4 раза неделю);

6) Алматы – Киев – Алматы (Эйр Астана – 1 раз в неделю);

7) Алматы – Сеул – Алматы (Эйр Астана – 1 раз в неделю, Asiana Airlines – 1 раз в неделю);

8) Атырау – Амстердам – Атырау (Эйр Астана – 2 раза в неделю);

9) Нур-Султан – Шарм-Эль-Шейх – Нур-Султан (SCAT/Эйр Астана – 1 раз в неделю);

10) Алматы – Шарм-Эль-Шейх – Алматы (SCAT/Эйр Астана – 1 раз в неделю);

11) Алматы – Стамбул – Алматы (Эйр Астана – 7 раз в неделю, Turkish Airlines – 5 раза в неделю, Pegasus Airlines – 3 раза в неделю);

12) Нур-Султан – Стамбул – Нур-Султан (Эйр Астана – 3 раза в неделю, Turkish Airlines – 3 раза в неделю);

13) Атырау – Стамбул – Атырау (Эйр Астана – 2 раза в неделю);

14) Шымкент – Стамбул – Шымкент (SCAT – 2 раза в неделю);

15) Актау – Стамбул – Актау (SCAT – 3 раза в неделю);

16) Алматы – Анталья – Алматы (Эйр Астана – 2 раза в неделю, SCAT – 1 раз в неделю);

17) Нур-Султан – Анталья – Нур-Султан (Эйр Астана – 2 раза в неделю);

18) Алматы – Ташкент – Алматы (Эйр Астана – 1 частота, Uzbekistan Airways – 1 частота);

19) Алматы – Бишкек – Алматы (Эйр Астана – 2 раза в неделю);

20) Нур-Султан – Москва – Нур-Султан (Эйр Астана – 1 раз в неделю, Аэрофлот – 1 раз в неделю).

Расписание дано с учетом сокращения рейсов, в соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Казахстане.


Источник: zakon.kz
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