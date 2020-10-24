МИИР РК опубликовал новое расписание международных рейсов

С 26 октября 2020 года международные авиарейсы выполняются в 11 стран.
Новое расписание международных рейсов опубликовали в МИИР РК, сообщает zakon.kz.
С 26 октября 2020 года международные авиарейсы выполняются в 11 стран (Турция (33 частот), Южная Корея (2 частоты), Нидерланды (2 частоты), ОАЭ (16 частот), Беларусь (4 частот), Германия (4 частоты), Украина (1 частота), Узбекистан (2 частоты), Египет (2 частоты), Кыргызстан (2 частоты), РФ (2 частоты)) по 20 маршрутам с частотой 70 рейсов в неделю по следующим маршрутам:
1) Нур-Султан – Дубай – Нур-Султан (Эйр Астана – 3 раза в неделю, Fly Dubai – 3 раза неделю);
2) Алматы – Дубай – Алматы (Эйр Астана – 5 раз в неделю, Fly Dubai – 5 раз неделю);
3) Нур-Султан – Франкфурт – Нур-Султан (Эйр Астана – 3 раза в неделю);
4) Уральск – Франкфурт – Уральск (Эйр Астана – 1 раз в неделю);
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.