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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Назван главный продавец оружия Азербайджану

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:54
Назван главный продавец оружия Азербайджану
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французской газете Le Figaro назвал главного продавца оружия стране.

«Мы закупаем вооружения у многих стран, но большая часть закупается не у Турции и Израиля, а у России. В отличие от Армении, мы платим за российские поставки. Армения получает вооружение от России бесплатно. Мы также закупаем оружие в Иране, Украине и Белоруссии», — приводит «Интерфакс» заявление главы государства.

Алиев добавил, что в настоящее время у Баку «есть возможность закупить современное оружие».

В сентябре Defense Express сообщило, что вооруженными силами Азербайджана в Нагорном Карабахе были применены турецкий ударно-разведывательный беспилотник Bayraktar TB2 и израильский барражирующий боеприпас SkyStriker.

В том же месяце The Drive написало, что азербайджанские военные уничтожили в Нагорном Карабахе не менее шести систем противовоздушной обороны (ПВО) 9К33 «Оса» и трех 9К35 «Стрела-10» советской разработки.


Источник: lenta.ru
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