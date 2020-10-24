Назван главный продавец оружия Азербайджану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французской газете Le Figaro назвал главного продавца оружия стране.



«Мы закупаем вооружения у многих стран, но большая часть закупается не у Турции и Израиля, а у России. В отличие от Армении, мы платим за российские поставки. Армения получает вооружение от России бесплатно. Мы также закупаем оружие в Иране, Украине и Белоруссии», — приводит «Интерфакс» заявление главы государства.



Алиев добавил, что в настоящее время у Баку «есть возможность закупить современное оружие».



В сентябре Defense Express сообщило, что вооруженными силами Азербайджана в Нагорном Карабахе были применены турецкий ударно-разведывательный беспилотник Bayraktar TB2 и израильский барражирующий боеприпас SkyStriker.



В том же месяце The Drive написало, что азербайджанские военные уничтожили в Нагорном Карабахе не менее шести систем противовоздушной обороны (ПВО) 9К33 «Оса» и трех 9К35 «Стрела-10» советской разработки.