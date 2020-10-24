Назван главный продавец оружия Азербайджану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французской газете Le Figaro назвал главного продавца оружия стране.
«Мы закупаем вооружения у многих стран, но большая часть закупается не у Турции и Израиля, а у России. В отличие от Армении, мы платим за российские поставки. Армения получает вооружение от России бесплатно. Мы также закупаем оружие в Иране, Украине и Белоруссии», — приводит «Интерфакс» заявление главы государства.
Алиев добавил, что в настоящее время у Баку «есть возможность закупить современное оружие».
В сентябре Defense Express сообщило, что вооруженными силами Азербайджана в Нагорном Карабахе были применены турецкий ударно-разведывательный беспилотник Bayraktar TB2 и израильский барражирующий боеприпас SkyStriker.
В том же месяце The Drive написало, что азербайджанские военные уничтожили в Нагорном Карабахе не менее шести систем противовоздушной обороны (ПВО) 9К33 «Оса» и трех 9К35 «Стрела-10» советской разработки.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.