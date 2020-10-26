Школьникам разрешили перейти на традиционный формат обучения

Под председательством премьер-министра Аскара Мамина проведено селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт правительства
"По школьному обучению: со второй четверти перевести на традиционный формат работу городских и сельских школ до 300 учащихся; по заявлению родителей разрешить обучение в дежурных классах с 1-го по 5-й классы, в международных школах - до 7-го класса. При этом обязательно соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима, шахматной рассадки и социальной дистанции", - говорится в сообщении правительства.
Мамин отметил низкую эффективность деятельности мониторинговых групп по обеспечению контроля за соблюдением ограничительных мер, слабую работу по обеспечению соблюдения карантина гражданами и санитарных требований субъектами бизнеса, отслеживанию контактных лиц и больных.
Премьер поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития запретить авиакомпаниям посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов и ускорить поставку рентген-аппаратов, передвижных медицинских комплексов.
Министерству здравоохранения поручено обеспечить жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в пунктах пропуска, в недельный срок принять меры по снижению цен на средства индивидуальной защиты, совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности принять необходимые меры по внедрению программ по отслеживанию контактных лиц, больных, мониторингу соблюдения субъектами санитарных требований с использованием цифровых технологий.
Акимам регионов дано поручение в течение двух дней провести специальные совещания с руководством организованных коллективов по соблюдению карантинного режима, взять на личный контроль организацию работы по соблюдению санитарного режима в школах и медицинских организациях.
Глава правительства поручил акиматам регионов до конца недели совместно с НПП "Атамекен" провести мониторинг деятельности ТРЦ на предмет соблюдения санитарных требований. При этом к нарушителям будут применены жесткие меры реагирования вплоть до приостановления их работы. На заседании отмечено, что местные исполнительные органы в своей работе руководствуются постановлениями главного санитарного врача. При этом в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации главные санитарные врачи регионов могут принимать решения о введении дополнительных ограничительных мер.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.