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Школьникам разрешили перейти на традиционный формат обучения

Просмотров:1270 Опубликовано: Вчера, 22:39
Школьникам разрешили перейти на традиционный формат обучения
Иллюстративное фото
Под председательством премьер-министра Аскара Мамина проведено селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт правительства


"По школьному обучению: со второй четверти перевести на традиционный формат работу городских и сельских школ до 300 учащихся; по заявлению родителей разрешить обучение в дежурных классах с 1-го по 5-й классы, в международных школах - до 7-го класса. При этом обязательно соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима, шахматной рассадки и социальной дистанции", - говорится в сообщении правительства.


Мамин отметил низкую эффективность деятельности мониторинговых групп по обеспечению контроля за соблюдением ограничительных мер, слабую работу по обеспечению соблюдения карантина гражданами и санитарных требований субъектами бизнеса, отслеживанию контактных лиц и больных.

Премьер поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития запретить авиакомпаниям посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов и ускорить поставку рентген-аппаратов, передвижных медицинских комплексов.

Министерству здравоохранения поручено обеспечить жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в пунктах пропуска, в недельный срок принять меры по снижению цен на средства индивидуальной защиты, совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности принять необходимые меры по внедрению программ по отслеживанию контактных лиц, больных, мониторингу соблюдения субъектами санитарных требований с использованием цифровых технологий.

Акимам регионов дано поручение в течение двух дней провести специальные совещания с руководством организованных коллективов по соблюдению карантинного режима, взять на личный контроль организацию работы по соблюдению санитарного режима в школах и медицинских организациях.

Глава правительства поручил акиматам регионов до конца недели совместно с НПП "Атамекен" провести мониторинг деятельности ТРЦ на предмет соблюдения санитарных требований. При этом к нарушителям будут применены жесткие меры реагирования вплоть до приостановления их работы. На заседании отмечено, что местные исполнительные органы в своей работе руководствуются постановлениями главного санитарного врача. При этом в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации главные санитарные врачи регионов могут принимать решения о введении дополнительных ограничительных мер.


Источник: Tengrinews
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