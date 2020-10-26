Школьникам разрешили перейти на традиционный формат обучения

Под председательством премьер-министра Аскара Мамина проведено селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт правительства





"По школьному обучению: со второй четверти перевести на традиционный формат работу городских и сельских школ до 300 учащихся; по заявлению родителей разрешить обучение в дежурных классах с 1-го по 5-й классы, в международных школах - до 7-го класса. При этом обязательно соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима, шахматной рассадки и социальной дистанции", - говорится в сообщении правительства.





Мамин отметил низкую эффективность деятельности мониторинговых групп по обеспечению контроля за соблюдением ограничительных мер, слабую работу по обеспечению соблюдения карантина гражданами и санитарных требований субъектами бизнеса, отслеживанию контактных лиц и больных.



Премьер поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития запретить авиакомпаниям посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов и ускорить поставку рентген-аппаратов, передвижных медицинских комплексов.



Министерству здравоохранения поручено обеспечить жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в пунктах пропуска, в недельный срок принять меры по снижению цен на средства индивидуальной защиты, совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности принять необходимые меры по внедрению программ по отслеживанию контактных лиц, больных, мониторингу соблюдения субъектами санитарных требований с использованием цифровых технологий.



Акимам регионов дано поручение в течение двух дней провести специальные совещания с руководством организованных коллективов по соблюдению карантинного режима, взять на личный контроль организацию работы по соблюдению санитарного режима в школах и медицинских организациях.



Глава правительства поручил акиматам регионов до конца недели совместно с НПП "Атамекен" провести мониторинг деятельности ТРЦ на предмет соблюдения санитарных требований. При этом к нарушителям будут применены жесткие меры реагирования вплоть до приостановления их работы. На заседании отмечено, что местные исполнительные органы в своей работе руководствуются постановлениями главного санитарного врача. При этом в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации главные санитарные врачи регионов могут принимать решения о введении дополнительных ограничительных мер.