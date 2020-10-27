Аспирин почти наполовину снижает смертность при коронавирусе - исследование

Американские ученые выяснили, что прием аспирина снижает риск смерти при COVID-19, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.



Врачи из Медицинской школы Мэрилендского университета в США выяснили, что у госпитализированных пациентов, которые регулярно принимают препарат, вероятность смерти от COVID-19 ниже на 47 процентов. Этих пациентов сравнивали с теми, кто не принимал данное лекарство. По данным исследования, пациенты в группе аспирина на 43 процента реже попадали в отделение интенсивной терапии и на 44 процента реже нуждались в аппаратах ИВЛ.



Доцент кафедры анестезиологии в UMSOM доктор Джонатан Чоу отмечает, что если удастся подтвердить эффективность аспирина, то он может стать самым дешевым профилактическом средством при коронавирусе.



Следует отметить, что для точных показателей исследования команда ученых изучила медицинские записи 412 пациентов с COVID-19, пролеченных в Медицинском центре Университета Мэриленда в Балтиморе. Они учитывали несколько факторов, таких как возраст, пол, раса, индекс массы тела, наличие гипертонии и диабета. Результаты показали, что, самое главное, аспирин снизил риск смерти и осложнений у пациентов, таких как сильное кровотечение.



Ученые отмечают, что коронавирус повышает риск образования тромбов в сердце, легких и кровеносных сосудах. Тромбы могут стать причиной инсультов, сердечных приступов. Однако, разжижая кровь, аспирин предотвращает образование тромбов, что, по мнению экспертов, имеет преимущества для людей с COVID-19.



Команда ученых отмечает, что, хотя аспирин не предназначен для использования в качестве профилактического средства против коронавируса, он может помочь пациентам, у которых самый высокий риск осложнений.