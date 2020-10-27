Как не купить краденое авто в Казахстане, рассказали эксперты

Депутаты мажилиса сообщили об увеличении числа краж машин в стране. По их мнению, это связано с ускорением процесса регистрации авто. В спецЦОНе рассказали, как зищитить свое будущее имущество, передает ИА «NewTimes.kz».ВИН-код – на первый взгляд, абсолютно бесполезная деталь автомобиля, непонятный набор букв и цифр.Но именно он подтверждает, что перед вами та самая машина, которая прописана в документах.Раньше при покупке и переоформлении машин сверкой ВИН-кода в документах и на самой машине занималась полиция. С 2019 года эту функцию убрали, чтобы ускорить процесс регистрации.«Сейчас к нам приходят люди без сверки. Раньше было через ангарную сверку проходило, проверяли там ВИН-код и номер двигателя. Сейчас этого не происходит, мы все это делаем онлайн», – прокомментировал сотрудник спецЦОНа Сайлаубек Ауезхан.Онлайн сотрудник спецЦОНа может проверить наличие долгов по налогам, и не стоит ли машина в залоге.После этого он отправляет запрос в процессинговый центр МВД. И уже правоохранители смотрят по номерам – не числится ли машина в угоне.«Только за 9 месяцев этого года 70 таких автомобилей было выявлено при регистрации транспортных средств», – рассказал начальник управления комитета административной полиции МВД РК Юрий Козлов.Но то, что вам продают именно ту машину, на которую принесли документы, онлайн проверить не может никто.После десятков обращений граждан мажилисмен Ерсултан Бектурганов изучил сложившуюся ситуацию и понял, что отказ от сверки привел к появлению лазейки для обогащения недобросовестных людей.«Если в прошлом году угнали 1 тыс 490 машин, нашли где-то 638. А за 8 месяцев уже этого года 1 тыс 733 автомашины угнали, а нашли всего 230 авто. Вот, разницу видите, да? В прошлом году 44% где-то нашли, а в этом году всего 16%. Не находят атвомашины, потому что нет проверки. И мошенники, автоугонщики, они знают, что повторно не проверяется. Поэтому смело угоняют, смело продают», – высказался он.Выставив угнанный автомобиль на продажу с реальными документами похожей машины, мошенники надеются на отсутствие бдительности у покупателя. За полчаса, проведенные в спецЦОНе, только один человек сверил ВИН-код на кузове и документах.«Я думаю, что нормальный адекватный человек, когда покупает это имущество, я, получается, покупаю, приобретаю себе. Это имущество – даже движимое или недвижимое, я обязан, как гражданин нормальный, образованный человек, я должен знать, что я покупаю», – считает прокомментировал сотрудник спецЦОНа Сайлаубек Ауезхан.В МВД тоже считают, что сверка документов и реальной машины – это такая же неотъемлемая часть покупки, как технический осмотр. Но о том, что уже более года эта функция возложена на граждан, знают единицы.Между тем Бектурганов отправил официальный запрос в правительство и попросил вернуть сверку документов и машин. По его мнению, возможно, это усложнит процесс регистрации, зато устранит мошенническую схему.Теперь предложение депутатов будут обсуждать в госорганах. На ответ у них есть месяц.