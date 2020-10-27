Об «утечке мозгов» из Казахстана в Россию рассказал Вассерман





Анатолий Вассерман считает, что в ближайшем будущем число возвращающихся казахстанцев на родину превысит число эмигрирующих из страны.Известный публицист и эрудит Анатолий Вассерман дал эксклюзивное интервью телеканалу Atameken Business на тему пандемии и коронакризиса. Российский публицист высказался на тему иммиграции казахстанцев в России.По мнению Вассермана, борьба с коронавирусом в РК будет «не менее эффективна, чем в Российской Федерации», а это, в свою очередь, скажется положительно на настроении населения. «Я думаю, что в Казахстане борьба с пандемией будет не менее эффективна, чем в Российской Федерации. Хотя бы потому, что Российская Федерация, несомненно, предоставит Казахстану все средства для этой борьбы, включая все разрабатываемые испытываемые сейчас вакцины…Как только эти вакцины будут запущены в массовое производство, обстановка в Казахстане будет в этом отношении не хуже, чем в Российской Федерации. Так что этой причины для иммиграции, по-видимому, не будет», – сказал в интервью А. Вассерман.В то же время публицист обратил внимание на то, что в данный момент есть «заметный поток студентов и молодых специалистов из Казахстана в Российскую Федерацию».Вассерман сказал, что такая же ситуация наблюдалась и в России (из РФ молодые специалисты уезжали в Западную Европу и северную Америку), однако ситуация исправилась и «Казахстан в скором времени ждет то же самое». «Вот уже по меньшей мере лет пять число российских специалистов, возвращающихся из-за рубежа, значительно превосходит число граждан Российской Федерации, выезжающих за рубеж по всем причинам вместе взятым. Я думаю, Казахстан в скором времени ждет то же самое.Во-первых, потому что конкуренцию на рынке труда никто не отменял и при прочих равных условиях в любой стране охотнее принимают на работу своих граждан, чем иностранцев. Во-вторых, потому что вжиться в другую страну, в другой образ жизни может далеко не каждый…Так что, думаю, в Казахстане через несколько лет тоже число возвращающихся намного превзойдет число уезжающих, а эпидемия разве что только этому поспособствует. Поскольку на ее фоне стали очевидны очень многие невыгоды западного образа жизни, и сейчас число желающих уехать из всей России в том числе на Запад резко сократилось», – сказал А. Вассерман.По информации министерства труда и социальной защиты населения РК, ежегодно около 20 тысяч человек покидают Казахстан. Основной поток выезжает в страны СНГ – 96 процентов. Из них 80,9 процента – в Россию.Между тем, по последним данным, за 2019 год из страны выбыло 45,2 тысячи человек, а прибыло в страну всего 12,3 тысячи человек. По данным исследования, проведенного в октябре 2020 года Коммунистической партией Казахстана, около 42% казахстанцев в возрасте от 15 до 29 лет планируют либо уехать за рубеж на учебу, либо на постоянное место жительства.Ряд отечественных СМИ также отмечает, что пандемия коронавируса повлияла на настроения людей, некоторые казахстанцы признаются, что планируют покинуть страну, как только откроются границы.