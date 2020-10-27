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«Привезли заразу»: массовое прибытие китайских рабочих в Атырау сняли на видео

Просмотров:168 Опубликовано: Сегодня, 16:29
«Привезли заразу»: массовое прибытие китайских рабочих в Атырау сняли на видео
Фото из Сети интернет
Автор ролика выразил недовольство прибытием иностранцев.

В соцсетях распространяется видео, на котором засняли момент прибытия группы граждан Китая на завод в Карабатане. Видеозапись прокомментировал руководитель Управления госинспекции труда по Атырауской области Игилик Аубакиров, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на azh.kz.

По его словам, 22 октября в Атырау чартерным рейсом из Нур-Султана прибыли 124 китайских специалиста компании CNCEC (China National Chemical Enginnering Co) для работы на проекте I фазы интегрированного газохимического комплекса.

Вечером того же дня прибывших китайских рабочих заселили в вахтовом городке CNCEC. Именно этот момент засняли на видео казахстанские работники, сопровождая запись негативными комментариями. Голос за кадром предположил, что иностранцы привезли в Казахстан «заразу».

«По данному факту сотрудники службы безопасности филиала CNCEC и ТОО KPI (заказчик проекта) провели разъяснительную беседу с лицами, снявшими видео, в ходе которой последние пояснили, что видео снято без какого-либо умысла», – сообщил Аубакиров.

В управлении отметили, что китайцы прибыли в Казахстан по деловой (рабочей) визе.

Напомним, что I фазой интегрированного газохимического комплекса называют завод по производству полипропилена в Карабатане, который строится на деньги Банка развития Китая, а компания CNCEC является подрядчиком проекта.




Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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