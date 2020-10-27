«Привезли заразу»: массовое прибытие китайских рабочих в Атырау сняли на видео





Автор ролика выразил недовольство прибытием иностранцев.В соцсетях распространяется видео, на котором засняли момент прибытия группы граждан Китая на завод в Карабатане. Видеозапись прокомментировал руководитель Управления госинспекции труда по Атырауской области Игилик Аубакиров, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на azh.kz.По его словам, 22 октября в Атырау чартерным рейсом из Нур-Султана прибыли 124 китайских специалиста компании CNCEC (China National Chemical Enginnering Co) для работы на проекте I фазы интегрированного газохимического комплекса.Вечером того же дня прибывших китайских рабочих заселили в вахтовом городке CNCEC. Именно этот момент засняли на видео казахстанские работники, сопровождая запись негативными комментариями. Голос за кадром предположил, что иностранцы привезли в Казахстан «заразу».«По данному факту сотрудники службы безопасности филиала CNCEC и ТОО KPI (заказчик проекта) провели разъяснительную беседу с лицами, снявшими видео, в ходе которой последние пояснили, что видео снято без какого-либо умысла», – сообщил Аубакиров.В управлении отметили, что китайцы прибыли в Казахстан по деловой (рабочей) визе.Напомним, что I фазой интегрированного газохимического комплекса называют завод по производству полипропилена в Карабатане, который строится на деньги Банка развития Китая, а компания CNCEC является подрядчиком проекта.