«Привезли заразу»: массовое прибытие китайских рабочих в Атырау сняли на видео

Автор ролика выразил недовольство прибытием иностранцев.
В соцсетях распространяется видео, на котором засняли момент прибытия группы граждан Китая на завод в Карабатане. Видеозапись прокомментировал руководитель Управления госинспекции труда по Атырауской области Игилик Аубакиров, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на azh.kz.
По его словам, 22 октября в Атырау чартерным рейсом из Нур-Султана прибыли 124 китайских специалиста компании CNCEC (China National Chemical Enginnering Co) для работы на проекте I фазы интегрированного газохимического комплекса.
Вечером того же дня прибывших китайских рабочих заселили в вахтовом городке CNCEC. Именно этот момент засняли на видео казахстанские работники, сопровождая запись негативными комментариями. Голос за кадром предположил, что иностранцы привезли в Казахстан «заразу».
«По данному факту сотрудники службы безопасности филиала CNCEC и ТОО KPI (заказчик проекта) провели разъяснительную беседу с лицами, снявшими видео, в ходе которой последние пояснили, что видео снято без какого-либо умысла», – сообщил Аубакиров.
В управлении отметили, что китайцы прибыли в Казахстан по деловой (рабочей) визе.
Напомним, что I фазой интегрированного газохимического комплекса называют завод по производству полипропилена в Карабатане, который строится на деньги Банка развития Китая, а компания CNCEC является подрядчиком проекта.
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