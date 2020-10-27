Казахстанцев будут пускать в самолёты без ПЦР-справок

В пресс-службе Правительства отметили, что обязательное наличие справки ПЦР касается лишь иностранцев.
Казахстанцы смогут вернуться на родину авиайресами без справки о ПЦР-тестировании, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
В пресс-службе напомнили, что Межведомственная комиссия (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК приняла решение о запрете с 26 октября на посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов.
"Данное требование касается лишь иностранных граждан. Находящиеся за рубежом граждане РК имеют право возвращения на родину авиарейсами без справок о прохождении ПЦР-тестирования.
В таком случае по прибытию в РК казахстанцы будут помещаться на карантин до получения результатов ПЦР-тестирования", – уточнила пресс-служба Правительства РК.
Также отмечается, что при посадке на внутренние авиарейсы между регионами РК справка о результатах ПЦР-тестов не требуется.
Напомним, 22 октября главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов сообщил, что с 26 октября возвращающиеся из-за рубежа казахстанцы должны будут иметь справки о прохождении ПЦР-тестирования.
27 октября он сообщил, что в этот день авиакомпании привезли 42 пассажира без справок ПЦР. Все они по прилете помещены на двухдневный карантин для сдачи ПЦР-анализа в городах Нур-Султан и Алматы. Также Байгабулов сообщил, что эти авиакомпании могут привлечь к административной ответственности.
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