Интернет-мошенники обманывают от имени "Казпочты"

Интернет-мошенники все чаще используют названия крупных казахстанских компаний. Так, в Instagram-аккаунте shock_krg было опубликовано сообщение от подписчицы, в котором она рассказала свою историю. В этот раз преступники действовали от имени "Казпочты", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.Женщина решила продать платок на платформе онлайн-объявлений. Ей ответил заинтересованный покупатель и попросил отправить товар почтой. Для оплаты он скинул ссылку, где нужно было ввести все данные карты, включая номер и трехзначный код. Таким образом интернет-мошенник получил бы доступ к банковскому счету продавца. Отмечается, что в этом случае аферисты действовали от имени "Казпочты". И сайт, на который вела ссылка, включал слово kazpochta. Официальный же сайт организации - post.kz.На сайте "Казпочты" официально предупреждают о том, что не стоит открывать сомнительные ссылки и передавать персональные данные третьим лицам."Мы продолжаем выявлять случаи мошенничества, осуществляемые по следующей схеме: продавцу, который реализует свой товар через интернет, для оплаты покупки высылают ссылки на сайты https://post.kz.obyiva.com, https://kzpochta.youroplata.online и т. п. По одной из ссылок им предлагают заполнить реквизиты карты и активировать ее, после подтверждения данных деньги автоматически списываются со счета продавца. Обращаем ваше внимание, что "Казпочта" не имеет отношения к указанным сайтам, и мы просим всех быть внимательнее при продаже-покупке товаров онлайн", - сообщили в PR-службе компании.Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT напоминает казахстанцам правила интернет-безопасности. Не переходите по ссылкам от непроверенных источников, не скачивайте подозрительные файлы. Внимательно изучите адресную строку, когда переходите на какой-либо сайт. Обратите внимание на неправильное, но очень похожее написание имени известной компании в адресе сайта. Никогда не высылайте третьим лицам копии своих документов или фото банковских карт. Никому не сообщайте трехзначный код CVV/CVC на обороте карты и не говорите поступающие из банка СМС-коды.