За допросом задержанных можно будет наблюдать онлайн в Казахстане

В кабинетах следователей, оперуполномоченных и других сотрудников органов внутренних дел страны установят камеры видеонаблюдения. Пока новшество ввели в Туркестанской области, однако в скором времени внедрят по всей стране, передает ИА «NewTimes.kz».



Отмечается, что данные новшества введут согласно поручению Токаева, который он озвучил во время послания народу 1 сентября.



«По вопросу введения сплошного видеонаблюдения, а также во всех оперативно-следственных подразделениях правоохранительных органов требуется приобрести и ввести в эксплуатацию систему круглосуточного видеонаблюдения в служебные кабинеты сотрудников органов внутренних дел. Это позволит исключить вести круглосуточное видеонаблюдение за процессом несения службы сотрудниками также позволит исключить коррупционные риски среди сотрудников и осуществляющих взаимодействие с населением», – сказал президент.



В пресс-службе ДП Туркестанской области сообщили, что камеры видеонаблюдения будут устанавливать повсеместно во всех РОП.



На данный момент их поставили в Тулькубасском районе. Они введены в действие с 22 октября. Стоит отметить, что в кабинетах следователей записывается звук.



Каждое движение стражей порядка фиксируется на камеру, а все происходящее транслируется в режиме онлайн на экранах у входа в здание.



«Посетители могут видеть в режиме онлайн работу дознавателей и следователей», – прокомментировали в ведомстве.



Главной целью данного проекта является искоренение коррупции и преувеличения полномочий полицейских.