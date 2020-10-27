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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

За допросом задержанных можно будет наблюдать онлайн в Казахстане

Просмотров:397 Опубликовано: Вчера, 18:28
За допросом задержанных можно будет наблюдать онлайн в Казахстане
Фото: ИА «NewTimes.kz»
В кабинетах следователей, оперуполномоченных и других сотрудников органов внутренних дел страны установят камеры видеонаблюдения. Пока новшество ввели в Туркестанской области, однако в скором времени внедрят по всей стране, передает ИА «NewTimes.kz».

Отмечается, что данные новшества введут согласно поручению Токаева, который он озвучил во время послания народу 1 сентября.

«По вопросу введения сплошного видеонаблюдения, а также во всех оперативно-следственных подразделениях правоохранительных органов требуется приобрести и ввести в эксплуатацию систему круглосуточного видеонаблюдения в служебные кабинеты сотрудников органов внутренних дел. Это позволит исключить вести круглосуточное видеонаблюдение за процессом несения службы сотрудниками также позволит исключить коррупционные риски среди сотрудников и осуществляющих взаимодействие с населением», – сказал президент.

В пресс-службе ДП Туркестанской области сообщили, что камеры видеонаблюдения будут устанавливать повсеместно во всех РОП.

На данный момент их поставили в Тулькубасском районе. Они введены в действие с 22 октября. Стоит отметить, что в кабинетах следователей записывается звук.

Каждое движение стражей порядка фиксируется на камеру, а все происходящее транслируется в режиме онлайн на экранах у входа в здание.

«Посетители могут видеть в режиме онлайн работу дознавателей и следователей», – прокомментировали в ведомстве.

Главной целью данного проекта является искоренение коррупции и преувеличения полномочий полицейских.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • arelav_74
  • Сергей Владимиров
  • 444
 Valderrama (Посетители) Вчера, 20:02
Ну-ну, "Полицейские обязаны носить видеожетоны" - говорили они...
 
 

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