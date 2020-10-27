За допросом задержанных можно будет наблюдать онлайн в Казахстане

В кабинетах следователей, оперуполномоченных и других сотрудников органов внутренних дел страны установят камеры видеонаблюдения. Пока новшество ввели в Туркестанской области, однако в скором времени внедрят по всей стране, передает ИА «NewTimes.kz».
Отмечается, что данные новшества введут согласно поручению Токаева, который он озвучил во время послания народу 1 сентября.
«По вопросу введения сплошного видеонаблюдения, а также во всех оперативно-следственных подразделениях правоохранительных органов требуется приобрести и ввести в эксплуатацию систему круглосуточного видеонаблюдения в служебные кабинеты сотрудников органов внутренних дел. Это позволит исключить вести круглосуточное видеонаблюдение за процессом несения службы сотрудниками также позволит исключить коррупционные риски среди сотрудников и осуществляющих взаимодействие с населением», – сказал президент.
В пресс-службе ДП Туркестанской области сообщили, что камеры видеонаблюдения будут устанавливать повсеместно во всех РОП.
На данный момент их поставили в Тулькубасском районе. Они введены в действие с 22 октября. Стоит отметить, что в кабинетах следователей записывается звук.
Каждое движение стражей порядка фиксируется на камеру, а все происходящее транслируется в режиме онлайн на экранах у входа в здание.
«Посетители могут видеть в режиме онлайн работу дознавателей и следователей», – прокомментировали в ведомстве.
Главной целью данного проекта является искоренение коррупции и преувеличения полномочий полицейских.
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