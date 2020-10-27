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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Создатель "Бората" рассказал, почему выбрал Казахстан

Просмотров:731 Опубликовано: Вчера, 19:24
Создатель "Бората" рассказал, почему выбрал Казахстан
Кадр из фильма
Британский актер, исполнитель роли Бората Саша Барон Коэн, рассказал, почему выбрал Казахстан для своего фильма, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Tjournal.ru.

Саша Барон Коэн рассказал о своем выборе, отреагировав на официальную казахстанскую промокампанию Kazakhstan.Very nice! для привлечения туристов в нашу страну.

"Это комедия, и Казахстан в фильме не имеет ничего общего с реальной страной. Я выбрал Казахстан, потому в США о нем почти никто ничего не знал. Это позволило нам создать безумный комедийный, фальшивый мир. Настоящий Казахстан - прекрасная страна с современным, гордым народом, в отличие от версии в "Борате", - рассказал он.

Спустя два дня после релиза второй части "Бората" национальная компания Kazakh Tourism выпустила проморолик кампании по привлечению иностранных туристов в Казахстан. Подробнее о нем читайте позже на Tengrinews.kz.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал британского комедийного актера Сашу Барона Коэна. Также американский писатель и эссеист Нассим Николас Талеб высказал свое мнение о фильме "Борат". Доктор философии назвал картину "практически самой расистской в истории".


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Empro
  • arelav_74
  • ЁмоЁ
  • 444
 Vladimir7737 (Посетители) Вчера, 20:19
Почему бы бедному еврею Коэну не назвать свой идиотский фильм ""Борат: культурные исследования Америки в пользу славного государства Израиль"?
Всё просто - сразу бы по "шапке" получил от соплеменников.
Всегда удивлялся их туалетному юмору, когда ржали над брошенным в лицо тортом, или когда кто-то падал из-за подножки...
 
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  • 444
 Empro (Посетители) Вчера, 19:54
Чучело огородное, какие тупые отмазки.
 
 

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