Kaspi.kz дарит бонусы своим клиентам за причинённые неудобства

Все сервисы Kaspi.kz в его мобильном приложении работают в штатном режиме. В банке сообщили, что дарят бонусы своим клиентам.



«Все деньги клиентов в сохранности и счета отображаются корректно. Мы приносим искренние извинения за доставленные неудобства и говорим нашим любимым клиентам «Спасибо за поддержку!» — информирует банк.



Администрация финансовой организации просит не верить ложной информации и сообщает о бонусах для своих клиентов.



«С 29 октября по 4 ноября дарим 5% бонусов за каждую покупку при оплате с Kaspi Gold и Kaspi Red через Kaspi QR.



Не обращайте внимания на фейковые рассылки от нехороших, недобросовестных людей. Мы всегда честно сообщаем нашим любимым клиентам о любых происшествиях на наших официальных страницах в социальных сетях», — говорится в сообщении банка.



Утром 28 октября держатели карт Kaspi.kz, пользующиеся его приложением обнаружили, что не могут им воспользоваться. Многие не могли купить товары, другие — оплатить услуги. Пользователи соцсетей и мессенджеров рассылали информацию о том, что неизвестные злоумышленники якобы похитили из банка около 79 млн тенге. Позже в Kaspi.kz назвали это фейком. Произошедшее там назвали техническим сбоем.