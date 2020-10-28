Kaspi.kz дарит бонусы своим клиентам за причинённые неудобства

Все сервисы Kaspi.kz в его мобильном приложении работают в штатном режиме. В банке сообщили, что дарят бонусы своим клиентам.
«Все деньги клиентов в сохранности и счета отображаются корректно. Мы приносим искренние извинения за доставленные неудобства и говорим нашим любимым клиентам «Спасибо за поддержку!» — информирует банк.
Администрация финансовой организации просит не верить ложной информации и сообщает о бонусах для своих клиентов.
«С 29 октября по 4 ноября дарим 5% бонусов за каждую покупку при оплате с Kaspi Gold и Kaspi Red через Kaspi QR.
Не обращайте внимания на фейковые рассылки от нехороших, недобросовестных людей. Мы всегда честно сообщаем нашим любимым клиентам о любых происшествиях на наших официальных страницах в социальных сетях», — говорится в сообщении банка.
Утром 28 октября держатели карт Kaspi.kz, пользующиеся его приложением обнаружили, что не могут им воспользоваться. Многие не могли купить товары, другие — оплатить услуги. Пользователи соцсетей и мессенджеров рассылали информацию о том, что неизвестные злоумышленники якобы похитили из банка около 79 млн тенге. Позже в Kaspi.kz назвали это фейком. Произошедшее там назвали техническим сбоем.
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