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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Kaspi.kz дарит бонусы своим клиентам за причинённые неудобства

Просмотров:576 Опубликовано: Сегодня, 15:01
Kaspi.kz дарит бонусы своим клиентам за причинённые неудобства
Фото: lada.kz
Все сервисы Kaspi.kz в его мобильном приложении работают в штатном режиме. В банке сообщили, что дарят бонусы своим клиентам.

«Все деньги клиентов в сохранности и счета отображаются корректно. Мы приносим искренние извинения за доставленные неудобства и говорим нашим любимым клиентам «Спасибо за поддержку!» — информирует банк.

Администрация финансовой организации просит не верить ложной информации и сообщает о бонусах для своих клиентов.

«С 29 октября по 4 ноября дарим 5% бонусов за каждую покупку при оплате с Kaspi Gold и Kaspi Red через Kaspi QR.

Не обращайте внимания на фейковые рассылки от нехороших, недобросовестных людей. Мы всегда честно сообщаем нашим любимым клиентам о любых происшествиях на наших официальных страницах в социальных сетях», — говорится в сообщении банка.

Утром 28 октября держатели карт Kaspi.kz, пользующиеся его приложением обнаружили, что не могут им воспользоваться. Многие не могли купить товары, другие — оплатить услуги. Пользователи соцсетей и мессенджеров рассылали информацию о том, что неизвестные злоумышленники якобы похитили из банка около 79 млн тенге. Позже в Kaspi.kz назвали это фейком. Произошедшее там назвали техническим сбоем.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 1 )

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Foхa (Посетители) Сегодня, 15:03
И будут потом толпы бегать, как в случае с тенгри, банком астаны и прочими. И жаловаться будут, что не предупреждали!

Лично моё мнение - с этим банком связываться нельзя!
 
 

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