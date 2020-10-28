МИД Казахстана отреагировал на просьбу студентов организовать чартерные рейсы в Россию

Посольство Казахстана активно взаимодействует с МИД и министерством образования России для выработки оптимального алгоритма въезда казахстанских студентов на территорию России
В министерстве иностранных дел Казахстана отреагировали на просьбу студентов, которые не могут попасть в Россию на учебу.
"В связи с большим количеством желающих студентов приехать в Россию (порядка 60-65 тысяч человек) нашим посольством в Москве по дипломатическим каналам внесено предложение в оперативный штаб РФ о рассмотрении вопроса по разрешению дополнительных чартерных рейсов для граждан-студентов из РК в несколько городов России (в города Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Астрахань, Екатеринбург, Томск, Новосибирск и Омск)", - сообщили в МИД Sputnik Казахстан.
Посольство активно взаимодействует с МИД и министерством образования России для выработки оптимального алгоритма въезда казахстанских студентов на территорию России (помимо регулярных прямых рейсов между РК и РФ) с учетом эпидемиологической ситуации в двух странах.
"При условии, что разработанный алгоритм будет утвержден как оперативным штабом России, так и межведомственной комиссией Казахстана, не исключено, что в нем будут выставлены дополнительные требования по предварительному формированию пофамильных списков и получению подтверждения российских вузов о предоставлении студентам условий прохождения 12-дневного карантина", - уточнили в министерстве.
В МИД отметили, что "все решения будут зависеть от развития эпидемиологической ситуации как в России, так и в Казахстане".
Ранее группа иностранных студентов, в том числе из Казахстана, написала коллективное обращение на имя председателя штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в России Татьяны Голиковой. Они просят рассмотреть возможность пересечения сухопутных границ и организации для них чартерных рейсов. Одна из подписавших обращение рассказала Sputnik Казахстан, что студенты не могут по факту приступить к учебе, так как билеты на рейсы раскуплены.
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