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МИД Казахстана отреагировал на просьбу студентов организовать чартерные рейсы в Россию

Просмотров:306 Опубликовано: Сегодня, 16:25
МИД Казахстана отреагировал на просьбу студентов организовать чартерные рейсы в Россию
Фото: lada.kz / Тимур Кетебаев
Посольство Казахстана активно взаимодействует с МИД и министерством образования России для выработки оптимального алгоритма въезда казахстанских студентов на территорию России

В министерстве иностранных дел Казахстана отреагировали на просьбу студентов, которые не могут попасть в Россию на учебу.

"В связи с большим количеством желающих студентов приехать в Россию (порядка 60-65 тысяч человек) нашим посольством в Москве по дипломатическим каналам внесено предложение в оперативный штаб РФ о рассмотрении вопроса по разрешению дополнительных чартерных рейсов для граждан-студентов из РК в несколько городов России (в города Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Астрахань, Екатеринбург, Томск, Новосибирск и Омск)", - сообщили в МИД Sputnik Казахстан.

Посольство активно взаимодействует с МИД и министерством образования России для выработки оптимального алгоритма въезда казахстанских студентов на территорию России (помимо регулярных прямых рейсов между РК и РФ) с учетом эпидемиологической ситуации в двух странах.

"При условии, что разработанный алгоритм будет утвержден как оперативным штабом России, так и межведомственной комиссией Казахстана, не исключено, что в нем будут выставлены дополнительные требования по предварительному формированию пофамильных списков и получению подтверждения российских вузов о предоставлении студентам условий прохождения 12-дневного карантина", - уточнили в министерстве.

В МИД отметили, что "все решения будут зависеть от развития эпидемиологической ситуации как в России, так и в Казахстане".

Ранее группа иностранных студентов, в том числе из Казахстана, написала коллективное обращение на имя председателя штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в России Татьяны Голиковой. Они просят рассмотреть возможность пересечения сухопутных границ и организации для них чартерных рейсов. Одна из подписавших обращение рассказала Sputnik Казахстан, что студенты не могут по факту приступить к учебе, так как билеты на рейсы раскуплены.


Источник: sputnik.kz
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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 18:16
Зачем такие сложности? Организация авиарейсов? Разрешите студентам просто пересечь границу. Ну скажите зачем студенту из Атырау который учится в Астрахани (300 км) авиарейс за бешенные деньги через столицы стран?. Другое дело что кто то на пандемии заработать хочет и продаёт билеты за бешенные деньги

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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