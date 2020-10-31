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«Задержан Елжан Биртанов»: в Комитете по финансовому мониторингу опровергли эту информацию

Просмотров:232 Опубликовано: Сегодня, 11:08
«Задержан Елжан Биртанов»: в Комитете по финансовому мониторингу опровергли эту информацию
Фото: depzdrav.gov.kz
В Сети появилась информация о якобы задержании и водворении в ИВС бывшего министра здравоохранения РК

В социальных сетях распространяется информация о якобы задержании бывшего министра здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает Azattyq Rýhy.

Сегодня утром в Сети появился скриншот документа, в котором якобы утверждается о задержании и водворении в изолятор временного содержания экс-министра здравоохранения РК Елжана Биртанова.

«Задержан Елжан Биртанов»: в Комитете по финансовому мониторингу опровергли эту информацию


Согласно этому неподтвержденному документу, бывшего министра якобы задержали «по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), по факту хищения путем растраты бюджетных средств, выделенных на закуп Платформы информатизации и интероперабельности информационных систем здравоохранения на сумму 526 225 351 тенге».

В пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) Министерства финансов РК опровергли эту информацию.

«Нет никакой информации. Нет, мы не подтверждаем пока», ‒ прокомментировали BáıgeNews.kz в КФМ.

Напомним, 25 июня этого года Елжан Биртанов указом Президента был освобожден от должности министра здравоохранения РК.

Елжан Биртанов родился 18 октября 1971 года в Джамбуле. В 1994 году окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», в том же году – Университет штата Аризоны (город Тусон) по специальности «интенсивная терапия и токсикология», в 2008 году окончил Университет «Туран» – экономист.

Трудовая деятельность:

1994-1998 годы – врач-токсиколог, реаниматолог, руководитель информационно-консультативного токсикологического центра Больницы скорой медицинской помощи Алматы;

1998-1999 годы – руководитель Алматинского городского токсикологического центра;

1999-2005 годы – руководитель Республиканского центра токсикологии, главный токсиколог Алматы и Министерства здравоохранения РК;

2000-2008 годы – заведующий, преподаватель курса клинической токсикологии Алматинского государственного института усовершенствования врачей;

2005-2008 годы – директор РГП «Институт развития здравоохранения» Министерства здравоохранения РК;

С марта 2008-го по декабрь 2008 года – советник премьер-министра РК – заместитель председателя правления АО «Национальный медицинский холдинг»;

2008-2010 годы – вице-министр здравоохранения РК;

2010-2013 годы – председатель правления АО «Национальный медицинский холдинг»;

2013-2014 годы – советник по медицинским вопросам в «Назарбаев Университет»;

2014-2015 годы – председатель правления Центра сопровождения проектов государственно-частного партнерства;

2015-2017 годы – вице-министр здравоохранения и социального развития РК.

С января 2017 года занимал должность министра здравоохранения РК.


Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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