«Задержан Елжан Биртанов»: в Комитете по финансовому мониторингу опровергли эту информацию

В Сети появилась информация о якобы задержании и водворении в ИВС бывшего министра здравоохранения РКВ социальных сетях распространяется информация о якобы задержании бывшего министра здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает Azattyq Rýhy.Сегодня утром в Сети появился скриншот документа, в котором якобы утверждается о задержании и водворении в изолятор временного содержания экс-министра здравоохранения РК Елжана Биртанова.Согласно этому неподтвержденному документу, бывшего министра якобы задержали «по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), по факту хищения путем растраты бюджетных средств, выделенных на закуп Платформы информатизации и интероперабельности информационных систем здравоохранения на сумму 526 225 351 тенге».В пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) Министерства финансов РК опровергли эту информацию.«Нет никакой информации. Нет, мы не подтверждаем пока», ‒ прокомментировали BáıgeNews.kz в КФМ.Напомним, 25 июня этого года Елжан Биртанов указом Президента был освобожден от должности министра здравоохранения РК.Елжан Биртанов родился 18 октября 1971 года в Джамбуле. В 1994 году окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», в том же году – Университет штата Аризоны (город Тусон) по специальности «интенсивная терапия и токсикология», в 2008 году окончил Университет «Туран» – экономист.Трудовая деятельность:1994-1998 годы – врач-токсиколог, реаниматолог, руководитель информационно-консультативного токсикологического центра Больницы скорой медицинской помощи Алматы;1998-1999 годы – руководитель Алматинского городского токсикологического центра;1999-2005 годы – руководитель Республиканского центра токсикологии, главный токсиколог Алматы и Министерства здравоохранения РК;2000-2008 годы – заведующий, преподаватель курса клинической токсикологии Алматинского государственного института усовершенствования врачей;2005-2008 годы – директор РГП «Институт развития здравоохранения» Министерства здравоохранения РК;С марта 2008-го по декабрь 2008 года – советник премьер-министра РК – заместитель председателя правления АО «Национальный медицинский холдинг»;2008-2010 годы – вице-министр здравоохранения РК;2010-2013 годы – председатель правления АО «Национальный медицинский холдинг»;2013-2014 годы – советник по медицинским вопросам в «Назарбаев Университет»;2014-2015 годы – председатель правления Центра сопровождения проектов государственно-частного партнерства;2015-2017 годы – вице-министр здравоохранения и социального развития РК.С января 2017 года занимал должность министра здравоохранения РК.