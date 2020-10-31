Участковым могут расширить полномочия в Казахстане

В Казахстане могут расширить полномочия участковых инспекторов, передает Tengrinews.kz. Об этом стало известно во время награждения лучших сотрудников этого подразделения МВД.



Министр внутренних дел Ерлан Тургмубаев лично вручил медали, грамоты и благодарственные письма. За эффективную работу и добросовестное исполнение служебных обязанностей были награждены 17 лучших участковых страны, по каждому из региона. Некоторые из них получили специальные звания досрочно.



Глава МВД отметил, что прорабатывается вопрос о расширении полномочий участковых инспекторов. В частности, они смогут самостоятельно устанавливать краткосрочные запреты и ограничения в отношении правонарушителей. Среди них употребление алкоголя и приближение к потерпевшим.



Кроме того, штат участковых планируется увеличить, повысить им размеры заработных плат и ввести должность старшего участкового инспектора полиции.



"Я работаю в органах внутренних дел 19 лет. И сегодня как никогда уделяется много внимания работе участковых. Практически все обеспечены служебным автотранспортом. Планшеты выдают. Всего несколько лет назад, когда все было на бумажных носителях, ради одного протокола мне приходилось ездить в районный центр за 30 километров, сдавать этот административный протокол и там своевременно зарегистрировать. Сейчас же я не выезжаю за пределы своего населенного пункта, составляю электронный протокол, что намного упрощает работу участковых", - рассказал участковый инспектор полиции Восточно-Казахстанской области Владимир Бурнашов.



Церемония награждения участковых прошла в рамках расширенного заседания коллегии МВД, прошедшего под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.



"Участковый инспектор - это ключевая фигура профилактики преступности на конкретной территории". Именно так Глава государства обозначил важную роль участковых инспекторов полиции в реализации реформы органов внутренних дел и принципа "полиция шаговой доступности".



Президент страны акцентировал, что участковый призван решать проблемы местного населения, прямо или косвенно пресекать преступность, повышать качество жизни наших граждан.



"Нужно вести с людьми открытый диалог, знать, чего они ждут от местной полиции, и всегда оказываться рядом, когда нужна помощь", - подчеркнул Глава государства.