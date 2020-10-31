К четырём годам тюрьмы приговорён аким в Туркестанской области

Сельский аким получил взятку в размере 2 миллионов тенге



В Туркестанской области осужден аким, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции



«16 октября приговором суда города Кентау аким сельского округа Ески Икан Х. А. Муслимов осужден к лишению свободы на 4 года за получение взятки в сумме 2 000 000 тенге из ранее оговоренных 4 150 000 тенге за подписание ситуационной схемы земельного участка для ведения сельского хозяйства», – рассказали в Антикоррупционной службе.



Чиновник был осужден по статье 24, части 3 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и статье 366, части 2 (получение взятки) Уголовного кодекса РК.