Снижение цен на вторичное жильё ожидается в Казахстане – эксперт

Какова на сегодня ситуация на отечественном рынке жилья, как пандемия отразилась на его конъюктуре и стоит ли ожидать снижения цен на желанные квадратные метры. Об этом МИА «Казинформ» рассказала советник президента объединенной ассоциации риэлторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает ИА «NewTimes.kz».



Ежемесячно совершается 21–22 тыс сделок по всей стране. Но в этом году из-за жесткого карантина уже в апреле количество сделок уменьшилось до 5 211.



«Ситуация в мире с распространением вируса, бесспорно, повлияла на сделки. В связи с тем, что весной этого года в стране были введены жесткие карантинные меры, люди были вынуждены находиться в ограниченном пространстве и не имели возможности выезжать, осматривать объекты, а также совершать нотариально и регистрировать сделки», — отметила Нина Лукьяненко.



В мае этот показатель составил 17 210 сделок Июнь же, по ее словам, отметился большим всплеском на уровне 32 121 сделок, июль — 26 688, август — 30 172, сентябрь — 35 359.



«Как видно из данных показателей, количество сделок стало значительно выше среднемесячных стандартных чисел в отношении сделок с недвижимостью. Однако, стоит отметить, что на фоне карантинных мер, экономическая ситуация каждой отдельно взятой семьи отнюдь не стала лучше, пожалуй наоборот, что, бесспорно, отразилось на платежеспособности населения. И увеличенное количество сделок мы наблюдаем как раз за счет реализации того спроса, который накопился за время невозможности оформления сделок», — пояснила Нина Лукьяненко.



Однако, по мнению эксперта, эта ситуация носит краткосрочный характер.



«При этом, такое движение в сторону интереса, не могло не повлиять на цены, в результате чего за этот период времени мы наблюдаем увеличение цен в разных сегментах от 1,5 до 6%», — добавила она.



Советник президента объединенной ассоциации риэлторов Казахстана подчеркнула, что резких изменений в отношении цен ожидать не стоит – нет никаких предпосылок.



«Но общая тенденция по вторичному жилью будет направлена в ближайший год в сторону плавного снижения. Что касается нового строящегося жилья, то стоит помнить о том, что произошло и происходит далее с курсом доллара – он растет. Если принять во внимание, что основная доля строительных материалов приобретается за рубежом за валюту», — считает Нина Лукьяненко.



Эксперт также затронула вопросы аренды недвижимости. По ее мнению, арендодатели вынуждены делать серьезные скидки



«Стоимость аренды осталась на прежнем уровне, а в период жестких карантинных мер, когда достаточно большая часть населения попала под сокращение, в отпуска без сохранения заработной платы – арендаторы просили скидку в своих владельцев. То же самое касается офисных помещений — тайм аут по оплате аренды в период действия жестких мер попросила большая часть арендаторов. Количество вакантных площадей в офисных помещениях продолжает увеличиваться и в выигрыше остаются те владельцы коммерческих площадей, которые более лояльны к своим арендаторам», — сказала Нина Лукьяненко.



Казахстанцам, которые планируют приобрести жилье для себя, эксперт посоветовала не откладывать его покупку.



«Любая недвижимость не продается и не покупается просто так, без причины. Квадратные метры могут приобретаться как крыша над головой или же с целью сохранения свободных денег, в качестве инвестиционного инструмента, а также для получения доходности, под сдачу в аренду. Поэтому мой совет конкретному покупателю зависит в первую очередь от цели его покупки. Если быть краткой – то, если недвижимость нужна как крыша над головой, – именно сейчас стоит присмотреться к рынку, потому что известно, что в кризисные периоды выгодно пользоваться акциями в виде снижения цен, предложениями рассрочек, выгодными процентами по ипотеке. Если же речь идет о покупке недвижимости с целью сохранения денег или для сдачи в аренду, то таким покупателям стоит обратить внимание на зарубежные рынки, так как в нашей стране доходность продолжает падать. Если же речь идет о необходимости в продаже – то бесспорно, стоит продавать именно сейчас, потому что мы еще не до конца пониманием и оцениваем тот кризис, с которым нам всем пришлось столкнуться», — резюмировала Нина Лкьяненко.



Советник президента объединенной ассоциации риэлторов РК полагает, что продавцам не стоит ожидать в ближайшее время скачка или хорошего роста цен на их объекты.