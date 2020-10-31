Умер сыгравший Джеймса Бонда актер Шон Коннери

Шотландский актер Шон Коннери, известный по роли агента 007 Джеймса Бонда, умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает в субботу, 31 октября, BBC News.
Причины смерти звезды не уточняются. Однако прежде уже было известно о серьезных проблемах Коннери со здоровьем, в том числе с сердцем. Также актер боролся с раком.
Коннери был первым, кто исполнил роль Бонда на большом экране, снявшись сразу в семи шпионских триллерах. Он был лауреатом премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA (премия Британской академии кино и телевизионных искусств). В числе других фильмов с актером «Охота за Красным Октябрем», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Скала».
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz