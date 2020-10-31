Умер сыгравший Джеймса Бонда актер Шон Коннери

Шотландский актер Шон Коннери, известный по роли агента 007 Джеймса Бонда, умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает в субботу, 31 октября, BBC News.



Причины смерти звезды не уточняются. Однако прежде уже было известно о серьезных проблемах Коннери со здоровьем, в том числе с сердцем. Также актер боролся с раком.



Коннери был первым, кто исполнил роль Бонда на большом экране, снявшись сразу в семи шпионских триллерах. Он был лауреатом премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA (премия Британской академии кино и телевизионных искусств). В числе других фильмов с актером «Охота за Красным Октябрем», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Скала».