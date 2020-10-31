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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Умер сыгравший Джеймса Бонда актер Шон Коннери

Просмотров:162 Опубликовано: Сегодня, 18:26
Умер сыгравший Джеймса Бонда актер Шон Коннери
Кадр из фильма
Шотландский актер Шон Коннери, известный по роли агента 007 Джеймса Бонда, умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает в субботу, 31 октября, BBC News.

Причины смерти звезды не уточняются. Однако прежде уже было известно о серьезных проблемах Коннери со здоровьем, в том числе с сердцем. Также актер боролся с раком.

Коннери был первым, кто исполнил роль Бонда на большом экране, снявшись сразу в семи шпионских триллерах. Он был лауреатом премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA (премия Британской академии кино и телевизионных искусств). В числе других фильмов с актером «Охота за Красным Октябрем», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Скала».


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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Guz (Посетители) Сегодня, 19:36
Шон красавчик и не от того,что Бонда сыграл,а от того,что 90 лет прожил,молодец просто молодец.
 
 

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