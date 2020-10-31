В Сицилии продают дома по цене гамбургера

В настоящее время все дома, которые планируют продать, принадлежат городскому совету города Салеми.
На Сицилии в итальянском городе Салеми выставят на продажу больше 30 домов по цене гамбургера из общепита - всего за один евро, передает zakon.kz со ссылкой на The Sun.
Уточняется, что на продажу выставят здания, которые нуждаются в ремонте, некоторые из них не заселены с 1968 года, когда на Сицилии произошло разрушительное землетрясение.
Все дома принадлежат городскому совету, что ускоряет продажу и снижает бюрократию, - цитирует издание мэра города Доменико Венути. - Перед запуском продаж мы восстановили эти районы Салеми, модернизировали инфраструктуру, дороги, электросети, канализацию.
В городе также есть кафе и рестораны, Норманнский замок и музеи. Власти рассчитывают, что эти факторы помогут потенциальным покупателям сделать выбор в пользу Салеми.
Однако будущим владельцам придется ежегодно оплачивать страховку на здание в размере 250 евро, пока строение не будет отремонтировано.
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