В Сицилии продают дома по цене гамбургера

В настоящее время все дома, которые планируют продать, принадлежат городскому совету города Салеми.



На Сицилии в итальянском городе Салеми выставят на продажу больше 30 домов по цене гамбургера из общепита - всего за один евро, передает zakon.kz со ссылкой на The Sun.



Уточняется, что на продажу выставят здания, которые нуждаются в ремонте, некоторые из них не заселены с 1968 года, когда на Сицилии произошло разрушительное землетрясение.



Все дома принадлежат городскому совету, что ускоряет продажу и снижает бюрократию, - цитирует издание мэра города Доменико Венути. - Перед запуском продаж мы восстановили эти районы Салеми, модернизировали инфраструктуру, дороги, электросети, канализацию.



В городе также есть кафе и рестораны, Норманнский замок и музеи. Власти рассчитывают, что эти факторы помогут потенциальным покупателям сделать выбор в пользу Салеми.



Однако будущим владельцам придется ежегодно оплачивать страховку на здание в размере 250 евро, пока строение не будет отремонтировано.