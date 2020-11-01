У вегетарианцев высокий риск заразиться коронавирусом - врачи

Они дали подробное пояснение, и речь зашла не только о коронавирусе.



У вегетарианцев большой риск подцепить коронавирус, рассказали российские врачи. Причина в том, что их организм обделен продуктами животного происхождения, объясняют они. Такие вещества не синтезируются самостоятельно в организме, это приводит к ослаблению иммунитета. Обо всем этом говорится в опросе врачей, который провели в Международный день вегана (1 ноября), сообщает РИА Новости.



Эпидемиолог Ольга Ненастина говорит, что для хорошего здоровья и соответствующего самочувствия необходимо разнообразное и полноценное питание. Добровольное продолжительное исключение некоторых видов продуктов ведет к дефициту витаминов, минералов и веществ, укрепляющих иммунитет.



«При отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ, начнется разрушение собственных клеток и нарушение функций органов. Конечно же, риск заразиться различными заболеваниями, в том числе коронавирусом, значительно возрастает», — пояснила Ненастина.



Продукты питания животного происхождения – важный источник витаминов. Речь об эссенциальных витаминах, которые не воспроизводятся организмом человека. Они могут поступить только с пищей.



«Например, витамины В2 и В12, играющие важную роль в процессах кроветворения, функционирования нервной и пищеварительной систем, а также нормального состояния кожи и слизистых оболочек», — отметила Ненастина.



Она утверждает также, что вегетарианство чревато дефицитом полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Без них есть угроза развития сахарного диабета, бронхиальной астмы, артритов, заболеваний сердечно-сосудистой системы.



Оградить себя от коронавируса: специалисты дали совет веганам



С мнением Ольги Ненастиной согласна врач-терапевт Елена Тихомирова, которая тоже считает, что рацион, составленный только из растительной пищи, подвергает людей опасности заболеть коронавирусом.



«Веганы едят только растения, крупу и орехи. Длительное веганство приводит к ряду хронических заболеваний. Чем больше стаж веганства, тем больше у человека будет снижен иммунитет, поскольку каждому из нас нужен животный белок, витамин D, который мы получаем из животного жира», — сказала Тихомирова.



Кроме того, она говорит, что вегетарианский образ жизни зачастую вызывает анемию, а она повышает риск заражения различными простудными заболеваниями.



«Получается, что эти люди употребляют недостаточное количество белка и жиров, а также других важных витаминов. Лучшее, что может сделать веган – это перестать им быть», — объяснила Тихомирова.



Всемирный день вегана 1 ноября учредили в Великобритании. Автор идеи – Дональд Уотсон. Международный день в 1944 году учредило Веганское общество, которое он создал.



Напомним, в Казахстане резко подскочил уровень заражения коронавирусом (до нескольких сотен новых случаев за сутки). Самый большой рост в Восточно-Казахстанской области, где было решено с 1 ноября ввести карантин с ограничением на въезд и выезд. Подробно об этом можно прочитать здесь.



30 октября группа ученых из России и Японии, занимающаяся исследованием влияния КВИ на косный мозг, пришла к выводу, что вредить организму коронавирус продолжает даже после выздоровления. Как это происходит, читайте здесь.



Защитить себя от коронавируса можно при помощи вакцинации, как в случае с многими другими заболеваниями. Ряд стран мира начал разработку препаратов, первой о готовом продукте заявила Россия. Ее вакцина «Спутник V» прошла регистрацию. Были отобраны добровольцы для проведения испытаний на людях. В конце октября 2020 года стало известно, что некоторые из них во время этого процесса заразились коронавирусом.