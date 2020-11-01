Казпочта возобновила SMS-оповещение о поступлении международных посылок и писем

Оповещения отправляются с номера 1499.



"Казпочта" возобновила SMS-оповещение о поступлении международных посылок и письменной корреспонденции.



"SMS-оповещения будут отправляться с короткого номера 1499 на мобильные номера сотовой связи стандарта GSM. Оповещение о поступлении письменной корреспонденции и крупногабаритных отправлений внутри Казахстана по-прежнему будет осуществляться путём отправки уведомлений в Telegram-бот и приложение post.kz", – сообщили в департаменте маркетинга и PR в "Казпочты".



Отмечается, что клиентам, у которых нет возможности использовать приложение или Telegram-бот, будут доставлять бумажные извещения.