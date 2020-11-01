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Британский фермер застрелил себя и мать из-за страха перед локдауном

Просмотров:275 Опубликовано: Сегодня, 18:18
Британский фермер застрелил себя и мать из-за страха перед локдауном
Фото © РИА Новости / Алекс Макнотон
В Великобритании 59-летний фермер Джон Баунд застрелил из ружья 80-летнюю мать, а затем покончил с собой на фоне переживаний, связанных с новыми ограничениями, введенными в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает The Sun.

По информации издания, фермер из Уэльса очень переживал, что не сможет заботиться о стаде овец, которое паслось в нескольких километрах от дома. Родственникам не удалось его успокоить.

"Джон беспокоился, сможет ли он ездить туда и обратно на ферму, чтобы присматривать за животными. Он не знал, как он сможет справиться с ситуацией, особенно с приближающимся началом сезона ягнения", – рассказал следователь Малькольм Томпсон, занимающийся расследованием дела о смерти Баундов.

По словам соседей, Баунд был очень предан своей матери, которая часто говорила, что одна не справится без своего сына, в связи с этим мотивы убийства долгое время оставались невыясненными.

Тела мужчины и его матери обнаружил родственник, который приехал к ним в гости. Изначально предполагалось, что фермеры стали жертвами преступников, однако позднее следователи восстановили реальную картину произошедшего.


Источник: radiosputnik.ria.ru
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