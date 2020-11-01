Живущая в Турции россиянка рассказала о землетрясении в Измире

Глава ассоциации дружбы и сотрудничества русскоговорящих RUSDER Анна Атик сообщила РИА Новости, что оказалась без жилья в результате сильного землетрясения в турецком Измире.
"Мы до сих пор как во сне. Не верится, что все это произошло с нами. Наш дом хоть и уцелел, но есть серьезные повреждения, разрешают только зайти и взять нужные вещи. Нам придется искать новое жилье. В общем, за одну минуту поменялся весь уклад жизни", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, жители города до сих пор испытывают страх. "Подземные толчки продолжаются, вот только что почувствовали снова. Страшно", — призналась Атик.
Ассоциация RUSDER пока не располагает информацией, есть ли среди проживающих в Измире россиян пострадавшие при землетрясении.
"В Измире проживает около пяти тысяч россиян. Все они, безусловно, были испуганы, многие выбегали на улицу и долго не возвращались домой. У некоторых из соотечественников, которые живут в Измире, повреждены дома, но о пострадавших нам пока ничего не известно", — заявила РИА Новости член ассоциации Анна Этиз.
Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.
По последним данным, в Турции 51 человек погиб и 896 пострадали.
Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
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