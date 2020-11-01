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Жим с горящей штангой: 12-летняя девочка установила мировой рекорд - видео

Просмотров:183 Опубликовано: Сегодня, 19:53
Жим с горящей штангой: 12-летняя девочка установила мировой рекорд - видео
Фото из Сети интернет
Юная жительница Екатеринбурга установила мировой рекорд: спортсменка за минуту 25 раз пожала горящую 30-килограммовую штангу. На счету девочки и другие эффектные рекорды.

Каролина Черных живет в Екатеринбурге. Ей 12 лет. Юная спортсменка установила рекорд по наибольшему количеству жимов 30-килограмовой горящей штанги: 25 раз за одну минуту.

Девочка очень впечатлилась "огненным жимом" штанги весом 100 килограммов, который регулярно проводят в Национальной ассоциации пауэрлифтинга России, и также решила проверить свои силы. Рекорд Каролины был зафиксирован в международном агенстве IntelRecord и в реестре рекордов России.

За плечами юной спортсменки есть и другие рекорды и достижения. Так, весной 2020 года девочка установила рекорд по кистевой тяге 8-килограммовой гири - 354 раза за 10 минут, а также выполнила жим 6-килограммовой гири, стоя на гвоздях, - 170 раз за 5 минут.

А во время режима самоизоляции Каролина устроила настоящий марафон рекордов, который назвала "Гвозди и гири против вируса и пандемии".

За неделю копилка достижений девочки пополнилась 12 новыми рекордами.



Источник: sputnik.kz
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