Жим с горящей штангой: 12-летняя девочка установила мировой рекорд - видео

Юная жительница Екатеринбурга установила мировой рекорд: спортсменка за минуту 25 раз пожала горящую 30-килограммовую штангу. На счету девочки и другие эффектные рекорды.Каролина Черных живет в Екатеринбурге. Ей 12 лет. Юная спортсменка установила рекорд по наибольшему количеству жимов 30-килограмовой горящей штанги: 25 раз за одну минуту.Девочка очень впечатлилась "огненным жимом" штанги весом 100 килограммов, который регулярно проводят в Национальной ассоциации пауэрлифтинга России, и также решила проверить свои силы. Рекорд Каролины был зафиксирован в международном агенстве IntelRecord и в реестре рекордов России.За плечами юной спортсменки есть и другие рекорды и достижения. Так, весной 2020 года девочка установила рекорд по кистевой тяге 8-килограммовой гири - 354 раза за 10 минут, а также выполнила жим 6-килограммовой гири, стоя на гвоздях, - 170 раз за 5 минут.А во время режима самоизоляции Каролина устроила настоящий марафон рекордов, который назвала "Гвозди и гири против вируса и пандемии".За неделю копилка достижений девочки пополнилась 12 новыми рекордами.